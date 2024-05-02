Gazze\'deki sağlık çalışanları, Filistin\'e destek eylemleri için teşekkür gösterisi düzenledi

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Gazze Şeridi'ndeki sağlık çalışanları, ABD ve Avrupa'daki üniversite öğrencilerinin gerçekleştirdiği Filistin'e destek eylemleri için teşekkür gösterisi düzenledi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Deyr Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'nde bir araya gelen onlarca sağlık çalışanı, Gazze'deki soykırıma tepki ve Filistin'e destek için eylem yapan öğrencilere teşekkür etti.

Gösteride konuşma yapan hastane sözcüsü Doktor Halil ed-Dekran, İsrail'in 3 binden fazla katliam gerçekleştirdiğini, bu katliamlarda çoğu kadın ve çocuktan oluşan 40 binden fazla insanın öldüğünü, en az 70 bin kişinin de yaralandığını söyledi.

Gazze'de gerçekleştirilen soykırım nedeniyle 2 binden fazla kişinin yerinden edildiğini belirten Dekran, 370 binden fazla konutun da yok edildiğini ve yaklaşık 10 bin kişinin cenazesinin hala evlerin enkazı altında olduğunu aktardı.

Dekran, İsrail'in hastanelerin çoğunu hedef alıp yok ettiğini, onları askeri kışlaya, toplu mezarlara dönüştürdüğünü vurgulayarak 32 hastane ve 53 sağlık ocağının hizmet dışı kaldığını ve 126 ambulansın da imha edildiğini kaydetti.

Hastanelerde görev yapan 495 doktor, hemşire ve çeşitli sağlık personelinin saldırılarda öldüğünü, 1500'den fazla kişinin yaralandığını, 310 sağlık personelinin alıkonulduğunu aktaran Dekran, öğrenci eylemleri için de şu ifadeleri kullandı:

"ABD ve Avrupa'daki üniversite öğrencilerinin ve dünyadaki tüm özgür insanların yaptığı bu eylemler, Filistin halkına yönelik adaletsizliği ve soykırımı ortadan kaldırmayı amaçlayan ahlaki ve insani bir devrimdir.

Bu kahraman öğrencilere, Gazze'nin soykırıma karşı savunulmasına katkıda bulunan öğretim görevlilerine, yaralı ve hastaların tedavisinde yanımızda bulunan Arap ve yabancı sağlık personeline sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz."

Columbia Üniversitesinde öğrencilerin, Gazze'deki soykırımı destekleyen şirketlere sağladığı mali yatırımlara tepki göstermek için kampüsün bahçesinde başlattıkları oturma eylemi, dünyanın dört bir yanındaki öğrenciler için ilham kaynağı olmuştu.

ABD'den Avustralya'ya, Fransa'dan Mısır'a kadar birçok ülkede binlerce öğrenci, Filistin'le dayanışma amacıyla kendi üniversitelerinde gösteriler başlatmıştı.