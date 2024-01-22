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Gazze'deki sağlık durumu felaket boyutunda - Son Dakika
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Gazze'deki sağlık durumu felaket boyutunda

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in bölgeye yönelik saldırıları sürerken Gazze Şeridi'ndeki sağlık durumunun felaket boyutunda olduğunu açıkladı. İsrail ordusunun kasıtlı olarak sağlık sistemini çökerttiği belirtilirken, hastanelerde yığılan vakalar ve tedavi imkanının olmayışının ölü sayısını artırdığı ifade edildi. Gazze'ye gelen yardımların yetersiz olduğu ve 99 sağlık personelinin İsrail güçleri tarafından gözaltında tutulduğu da bildirildi. Saldırılar sonucunda ölen Filistinlilerin sayısı ise 25.105'e yükseldi.

Gazze\'deki sağlık durumu felaket boyutunda
22.01.2024 - 11:54,
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GAZZE, 22 Ocak (Xinhua) -- Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in bölgeye yönelik saldırıları sürerken Gazze Şeridi'ndeki sağlık durumunun "felaket boyutunda ve acı verici" olduğunu duyurdu.

Bakanlık sözcüsü Eşref El-Kudra, Pazar günü yaptığı yazılı basın açıklamasında, "İsrail ordusu kasıtlı olarak sağlık sistemini boğup çökertiyor" dedi.

"Hastanelerde yığılan vakalar ve tedavi imkanının olmayışı ölü sayısını artırıyor" diyen sözcü, "Gazze Şeridi'nin güneyindeki hastaneler sağlık hizmetlerini normal biçimde sunamıyor ve mevcut durum hastane kapasitelerini aştı" diye ekledi.

Sözcü, Gazze'ye gelen yardımların yüzde 70'inin yerel hastanelerin temel ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olduğunu ve 99 sağlık personelinin de halen İsrail güçlerince gözaltında tutulduğunu kaydetti.

Bakanlık, Pazar günü erken saatlerde yaptığı açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 25.105'e yükseldiğini duyurmuştu.

Kaynak: Xinhua
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