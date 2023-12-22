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Gazze'deki sağlık hizmetleri kötüleşiyor - Son Dakika
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Gazze'deki sağlık hizmetleri kötüleşiyor

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırıları nedeniyle abluka altındaki Gazze Şeridi'nin Refah kentinde sağlık hizmetlerinin "çok kötü" durumda olduğunu bildirdi. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra, yaptığı açıklamada, Refah kentindeki hastanelerin küçük olduğunu ve İsrail saldırıları nedeniyle kentte bir "sağlık felaketi" yaşandığını belirtti.

Gazze\'deki sağlık hizmetleri kötüleşiyor
22.12.2023 - 20:05,  Güncelleme: 20:12
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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırıları nedeniyle abluka altındaki Gazze Şeridi'nin Refah kentinde sağlık hizmetlerinin "çok kötü" durumda olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Refah kentindeki hastanelerin küçük olduğunu ve İsrail saldırıları nedeniyle kentte bir "sağlık felaketi" yaşandığını belirtti.

Sağlık ekiplerinin yaralılara yetişemediğini ve yeterli hizmeti veremediğini aktaran Kudra, Refah'taki Ebu Yusuf En-Neccar Hastanesinin kapasitesinin aşırı derecede aşıldığını kaydetti.

"Gazze'deki ihtiyaç günde bin tır ama 70 tır girmiyor"

İsrail'in Gazze'ye tıbbi yardım girişini engellediğini ve bunu bir silah olarak kullandığını ifade eden Kudra, İsrail'e Gazze'ye insani yardım girişine izin vermesi konusunda baskı kurulması gerektiğini vurguladı.

Kudra Gazze'ye giren yardım tırlarına ilişkin şunları kaydetti: "Gazze'ye girenler günde 70 tırı geçmiyor, halbuki halkın ihtiyaçları bin yardım tırının girmesini gerektiriyor."

Hamas'tan BM'ye sağlık tesislerinin korunması çağrısı

Öte yandan, Hamas'tan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda Filistin Kızılayı ekiplerini alıkoyması ve hala yüze yakın sağlık personelini alıkoyuyor olmasının savaş suçu olduğu belirtildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası kuruluşlara, sağlık tesisleri ve personelinin korunması konusunda hukuki ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmeleri çağrısı yapıldı.

İsrail'in 7 Ekim sonrası Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun bombardıman başlattı.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 20 bin 57 Filistinli öldürüldü, 53 bin 320'den fazla kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 139'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 471 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 304 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 26 Lübnanlı sivil, 121 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

Kaynak: AA
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