Gazze'deki sağlık tesisleri yakıt yetersizliği nedeniyle hizmet dışı kalma tehlikesi altında - Son Dakika
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Gazze'deki sağlık tesisleri yakıt yetersizliği nedeniyle hizmet dışı kalma tehlikesi altında

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in sınır kapılarını kapalı tutması ve yakıt yetersizliği nedeniyle hastanelerin, sağlık merkezlerinin ve oksijen tankının hizmet dışı kalma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu duyurdu. Oksijen tankının durması durumunda birçok hasta ve yaralının ölüm riskiyle karşı karşıya kalacağı vurgulandı. Ayrıca ilaçların bozulma tehlikesi altında olduğu ve diyaliz merkezlerinin de hizmet dışı kalma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

12.06.2024 14:13
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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, hastanelerin, sağlık merkezlerinin ve Gazze kentindeki tek oksijen tankının, yakıt yetersizliğinden ve İsrail'in sınır kapılarını kapalı tutması nedeniyle hizmet dışı kalma tehlikesi altında olduğunu duyurdu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail'in Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü saldırıları ve sınır kapılarını kontrol etmesinin gölgesinde, hastaneler, sağlık merkezleri ve Gazze kentindeki tek oksijen tankı durma noktasına geldi." ifadesi kullanıldı.

Oksijen tankının, "sağlık tesislerine ve kronik hastalara oksijen sağlayan tek kaynak" olduğuna dikkat çekilen açıklamada, hizmet dışı kalması durumunda çok sayıda hasta ve yaralının ölüm riskiyle karşı karşıya kalacağına vurgu yapıldı.

İlaçların korunduğu buzdolapları ve oksijen tankını çalıştıran jeneratörün aktif kalması için gerekli yakıtın bulunmaması nedeniyle ilaçların bozulma tehlikesi altında olduğu kaydedildi.

Bölgedeki diyaliz merkezlerinin yakıt yetersizliğinden dolayı hizmet dışı kalma tehlikesi altında olduğu aktarılan açıklamada, ambulansların da yakıt bulunamadığı için "tamamen" durma riski altında olduğu belirtildi.

Uluslararası kurum ve kurulaşlara, jeneratörün çalışır durumda kalması için yakıt girişinin sağlanması ve bakımı için gerekli parçalar ile jeneratör ulaştırılması çağrısı yapıldı.

İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Refah'ın doğusuna kara saldırısı başlatarak, Mısır'a açılan sınır kapısı Refah'ın Filistin tarafında kontrolü ele geçirdi.

İsrail ordusunun işgal ettiği bölge Gazze'ye insani yardımların girişinde ana geçiş noktası olan ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yurt dışına seyahat etmek için kullandıkları tek geçiş noktası Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı da içeriyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi verilerine göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıları ve baskınlarıyla 160 sağlık kuruluşunu hedef aldı, 55 sağlık merkezi ile 33 hastaneyi hizmet dışı bıraktı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 164 Filistinli öldürüldü, 84 bin 832 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'deki sağlık tesisleri yakıt yetersizliği nedeniyle hizmet dışı kalma tehlikesi altında - Son Dakika

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