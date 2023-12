İsrail\'in saldırıları altındaki Gazze\'de 15 yaşındaki Filistinli çocuk hikaye kitabı yazıyor

İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde 15 yaşındaki Filistinli Abdullah Ebu Sultan, ailesiyle sığındıkları çadırda, bombardıman nedeniyle "parçalanmış hayatları" anlatan hikaye kitabı yazıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları nedeniyle bölgede her geçen gün kadın, çocuk ve sivil can kayıpları yükseliyor. Hayatta kalan Filistinli ailelerin de hayatları darmadağın oluyor. 20 binden fazla can kaybı, 50 binden fazla yaralanmayla pek çok eve ateş düşerken, evlerini terk etme, zorla göç etme gibi nedenler de ailelerin parçalanmasına sebep oluyor.

Gazze kentinde yaşayan 15 yaşındaki Abdullah Ebu Sultan da İsrail'in bombardımanları nedeniyle ailesiyle göç etmek zorunda kalan Filistinlilerden. Ailesiyle birkaç kez yerinden edildikten sonra son olarak Refah kentinde bir kampa sığınan Ebu Sultan, buradaki çadırda bombardıman nedeniyle parçalanmış hayatları anlatan hikaye kitabı yazıyor.

AA muhabirine konuşan Ebu Sultan, İsrail'in saldırısında can veren çok sevdiği öğretmenine vefa borcu olarak, onun kendisine tavsiye ettiği "yazma"yı hikaye kitabıyla sürdürdüğünü belirtti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarıyla parçalanan Filistinlilerin hikayelerini kaleme aldığını ifade eden Ebu Sultan, eserine "Parçalanmışlar" adını verdiğini söyledi.

"Birçok kez yerimizden edildik"

İsrail'in Gazze kentindeki saldırılarının ardından yaşadıklarını anlatan Ebu Sultan, "Evimizin bulunduğu bölgenin sürekli bombalanması nedeniyle yerimizden edildik. Dayımın evine gittik, ilk sığındığımız yer orasıydı. Ama orada da durumlar kötüleşti, o bölge de sürekli bombalanmaya başladı, civar evler hep bombalanıyordu." diye konuştu

Daha sonra ailesinin kentteki Zehra semtine göç ettiğini buraya gittikten birkaç gün sonra bulundukları binanın bombalandığını aktaran Ebu Sultan, Zehra'da tüm yüksek katlı binaların hedef alındığını ve yıkıldığını ifade etti.

Zehra semti de bombalanınca Filistin Meydanı'nda bir binaya sığındıklarını buranın da İsrail savaş uçakları tarafından hedef alındığını aktaran Ebu Sultan, birçok kez yerlerinden edildiklerini paylaştı.

Ebu Sultan, sığındıkları yerlerin hedef alınması sonunda Gazze kentinden çıkmak zorunda kaldıklarını güvenli bir yer arayışıyla Refah'a geldiklerini anlattı.

Ailesiyle beraber Refah'ta "Kudüs Sığınma Merkezi"ne sığındıklarını belirten Ebu Sultan, "Refah'a vardığımızda öğretmenim Macid Azzam'ın şehit olduğunu öğrendim. Benim yazmamı destekleyen, bu konudaki becerimi teşvik eden kişiydi. İlk hikayem 'yalnız kaldım' isimli hikayemi yazmamı teşvik etmişti." dedi.

"Yazarak içinde bulunduğum dünyadan uzaklaşıyorum"

Öğretmenin hayatını kaybetmesinin ardından ona vefa borcu olarak teşvik ettiği gibi yeniden yazmaya koyulduğunu ve ikinci hikayesine başladığını dile getiren Ebu Sultan, "Yazarak ve okuyarak, kendimi içinde bulunduğum dünyadan ve zorluklardan uzaklaştırmaya çalışıyorum." şeklinde konuştu.

Saldırıların bir an önce sonlanmasını ve Gazze kentindeki evine dönmeyi istediğini vurgulayan Ebu Sultan, "Bombardımandan ve yıkımdan uzak olarak tüm dünya çocukları gibi ailemle normal bir hayat yaşamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

İsrail'in 7 Ekim sonrası Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun bombardıman başlattı.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bin 500'ü çocuk, 6 bin 300'ü kadın olmak üzere, 20 bin 915 Filistinli öldürüldü, 54 bin 918 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 164'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 498 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 311 Filistinli hayatını kaybetti.