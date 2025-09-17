Gazze'deki Saldırılarda 73 Ölü - Son Dakika
Gazze'deki Saldırılarda 73 Ölü

17.09.2025 23:51
İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 73'e yükseldi.

İsrail ordusunun, sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 73'e çıktı.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde Filistinlilerin kaldığı ev ve çadırların yanı sıra yardım bekleyen sivilleri hedef almaya devam ediyor.

İsrail ordusunun, sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 55'i Gazze kentinden 73 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze kentinin Rimal Mahallesi'ndeki Habib Apartmanı'na düzenlenen saldırı sonucu bir kadın ve çocuğu yaşamını yitirdi.

İsrail savaş uçakları, kentin batısındaki Şifa Hastanesi yakınlarında sivillerin bir araya geldiği bir gruba yönelik saldırı düzenledi. Olaya ilişkin sağlık kaynaklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, 13 Filistinli sivil saldırıda can verdi.

Gazze kentine düzenlenen saldırılar sonucu, Şifa Hastanesi'ne 23, Ehli Baptist Hastanesi'ne 7, Kudüs Hastanesi'ne ise 2 cansız beden ulaştırıldı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'a bağlı Hamed kentinde savaş artıklarının patlaması sonucu 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Aynı kente İsrail topçuları tarafından düzenlenen saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail askerleri ayrıca Gazze kentini havadan ve topçu atışlarıyla hedef almaya, evleri ve yüksek katlı binaları havaya uçurmaya devam ediyor.

Gazze Şeridi'ndeki diğer bölgelere düzenlenen ağır saldırılar neticesinde ise Nusayrat Mülteci Kampı'ndan Avde Hastanesi'ne 3, Han Yunus'tan Nasır Hastanesi'ne ise 10 Filistinlinin naaşı getirildi.

Nusayrat Mülteci Kampı Blok C'de bir evin bombalanması sonucu bir çocuk can verdi.

Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampına düzenlenen bombalı saldırıda ise 5 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırı sonrası yıkılan yapıların enkazı altında çok sayıda kişi de bulunuyor.

Saldırılarda hayatını kaybedenler arasında çocuk ve kadınlar da yer alıyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Çocuk, gazze, Son Dakika

Gazze'deki Saldırılarda 73 Ölü

