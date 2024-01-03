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Gazze'deki saldırılarda son 24 saatte 128 kişi öldü - Son Dakika
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Gazze'deki saldırılarda son 24 saatte 128 kişi öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında son 24 saatte 128 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu toplam can kaybı sayısı 22 bin 313'e yükseldi. İsrail'in Gazze Şeridi'nde yerleşim bölgelerine yönelik saldırıları 89 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saatte gerçekleştirdiği 10 saldırıda 128 kişinin hayatını kaybettiği, 261 kişinin yaralandığı belirtildi. Açıklamada, saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 22 bin 313'e, yaralı sayısının ise 57 bin 296'ya yükseldiği kaydedildi. İsrail ordusunda bilanço artıyor İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde bir İsrail askerinin daha ölmesiyle 27 Ekim'de başlatılan kara operasyonunda ölen asker sayısının 174'e yükseldiği ifade edildi. Gazze'de 7 Ekim'den bu yana ölen toplam asker sayısının ise 509'a ulaştığı bildirildi.

Gazze\'deki saldırılarda son 24 saatte 128 kişi öldü
03.01.2024 - 23:21,  Güncelleme: 23:21
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- Gazze'deki saldırılarda son 24 saatte 128 kişi öldü

GAZZE ŞERİDİ - İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında son 24 saatte 128 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu toplam can kaybı sayısı 22 bin 313'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde yerleşim bölgelerine yönelik saldırıları 89 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saatte gerçekleştirdiği 10 saldırıda 128 kişinin hayatını kaybettiği, 261 kişinin yaralandığı belirtildi. Açıklamada, saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 22 bin 313'e, yaralı sayısının ise 57 bin 296'ya yükseldiği kaydedildi.

İsrail ordusunda bilanço artıyor

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde bir İsrail askerinin daha ölmesiyle 27 Ekim'de başlatılan kara operasyonunda ölen asker sayısının 174'e yükseldiği ifade edildi. Gazze'de 7 Ekim'den bu yana ölen toplam asker sayısının ise 509'a ulaştığı bildirildi.

Kaynak: İHA
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İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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