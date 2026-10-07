Gazze'deki STK'lar saldırıların 3. yılında ateşkese rağmen gösteri düzenledi - Son Dakika
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Gazze'deki STK'lar saldırıların 3. yılında ateşkese rağmen gösteri düzenledi

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Gazze'deki STK'lar, İsrail'in ateşkese rağmen sürdürdüğü saldırıların 3. yılında Kızılhaç binası önünde gösteri düzenledi. Göstericiler uluslararası topluma müdahale çağrısı yaparken, saldırılarda 74 binden fazla ölü, 175 binden fazla yaralı olduğu belirtildi.

Gazze Şeridi'ndeki sivil toplum kuruluşları (STK), İsrail'in ateşkese rağmen sürdürdüğü saldırıları protesto ederek uluslararası topluma müdahale çağrısında bulundu.

Gazze'deki Filistinli sivil toplum kuruluşları, İsrail'in saldırılarının 3'üncü yılı dolayısıyla Gazze kentindeki Uluslararası Kızılhaç Komitesi binası önünde ortak bir gösteri düzenledi.

İsrail ordusunun Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ni abluka altında tutarak saldırılarına devam etmesine tepki gösteren Filistinliler, İsrail saldırılarının yol açtığı büyük yıkıma ve can kayıplarına dikkati çekti.

Göstericiler, Filistin halkına ve gruplarına bu zor koşullar altında birlik olmaları çağrısı yapıldı.

"Toprağımızı terk etmeyeceğiz"

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistin Kurtuluş Cephesi Merkez Komitesi Üyesi Süfyan Matar, gösteri sırasında AA'ya yaptığı açıklamada, Gazze'de çok fazla ölü, yaralı ve esir bırakan İsrail saldırılarının 3'üncü yılı münasebetiyle bu gösteriyi düzenlediklerini söyledi.

Ekim 2023'te Filistin halkının ulusal haklarını tasfiye etmeye yönelik bir saldırının başladığının altını çizen Matar, İsrail'in hem Gazze Şeridi'nde hem de işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlileri tehcir etmeye çalıştığını vurguladı.

Buradan tüm dünyaya bir mesaj vermek istediklerinin altını çizen Matar, "Dünyaya, Filistin halkının topraklarına bağlı olduğu ve burayı terk etmeyeceği mesajını veriyoruz. Bizler bu toprakların sahipleriyiz, göç edecek biri varsa sonradan gelenlerdir." dedi.

Filistin'in Kurtuluşu için Demokratik Cephe Üyesi Mahmud Halaf da İsrail'in Gazze'deki saldırılarının varılan ateşkes mutabakatına rağmen devam ettiğini ifade etti.

İsrail'in saldırıları sonucu enkaz altında kalan binlerce sivilin olduğunu dile getiren Halaf, söz konusu saldırılarda ölenlerin sayısının 74 bini ve yaralananların sayısının da 175 bini aştığını hatırlattı.

Halaf, ateşkese garantör olan ülkelerin daha büyük bir rol üstlenerek İsrail'i ateşkese uymaya zorlaması gerektiğini belirterek, Gazze Barış Kurulu'nun ateşkesin kalıcı hale gelmesi için sorumluluk almasını istedi.

Kaynak: AA
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