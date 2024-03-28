Gazze'deki Tatlıcı İsrail Saldırılarına Rağmen Üretimine Devam Ediyor

İsrail'in 6 aydır şiddetli saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin en ünlü tatlıcılarından Ebu Yusuf Sakallah, Deyr el-Belah'ta küçük bir çadırın içinde ilkel yöntem ve aletlerle yeniden tatlı yapmaya başladı.
Gazze Şeridi genelindeki İsrail saldırılarının tetiklediği ciddi ham madde eksikliğine rağmen Sakallah, tüm zorluklara göğüs gererek, babasından ve dedesinden kalan mesleğini sürdürmekte ısrar ediyor.
Sakallah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zor hayat şartları ve sıkıntılara rağmen ürettiği tatlının iyi talep gördüğünü söyledi.
Tatlı sektörünün Gazze'deki en eskilerinden biri olduğunu belirten Sakallah, ailesinin bu alanda öne çıkan önemli ailelerden biri olduğunu ifade etti.
İlkel yöntemler ve el yordamıyla açılan çadır tatlıcısı
Ebu Yusuf Sakallah, İsrail ordusunun modern makinelerle donatılmış işletmesini yerle bir etmesinin ardından, küçük bir çadırın içinde "mütevazı fabrikasını" açmaya karar verdiğini anlattı.
Tatlıcı Sakallah, insanların tatlı isteğini bir nebze olsun gidermek için yeni "fabrikasında" çalışmaların 50 yıl önceki gibi ilkel yöntemlerle yapıldığına dikkati çekti.
Maddi, insani ve psikolojik olarak büyük zarara uğradığını söyleyen Sakallah, malzeme ve ham madde eksikliğinin ise hat safhada olduğunu vurguladı.
Sakallah, sektörün karşılaştığı en büyük zorlukların, tüp bulmanın yanı sıra şeker ve mısır yağındaki yüksek fiyatların olduğunu söyledi.
İsrail saldırılarının en kısa zamanda durmasını umduğunu dile getiren Sakallah, hayatın normale dönmesini istediğini belirterek, Arap ülkelerine Gazze halkına yardım ve olaylara acil müdahale çağrısı yaptı.
"Herkese uygun fiyatlar"
Çalışanlardan Ebu Muhammed Sakallah da "Yaşadığımız zor şartlara rağmen yaklaşık 1 hafta önce tatlı yapmak ve satmak için bir yer açtık." dedi.
Ebu Muhammed, uygun fiyatlardan satış yaptıklarına dikkati çekerek, "İnsanlar şiddetli şeker eksikliği ve çeşitli çikolata ürünlerinin fiyatlarının yükseldiği bir zamanda tatlıya ihtiyaç duyuyorlar. Bir parça çikolatanın fiyatı 10 şekele (3,5 dolar) ulaşırken, bir parça kellacın (bir tür Filistin tatlısı) fiyatı yalnızca 1 şekele (0,30 dolar) geliyor. Bu da basit ve kabul edilebilir bir fiyattır ve bir vatandaşın bunu satın alması mümkün." ifadelerini kullandı.
İsrail ordusunun saldırıları ile yerinden edilme sebebiyle işlerinin 5 ay durduğunu aktaran Ebu Muhammed, insanların tatlı almaya yönelik taleplerinin bulunduğunu belirtti.
Ebu Muhammed, "İnsanların canı tatlı istiyor ve gerekli alet ve makinelerin yokluğunda sadece ilkel yöntemler kullanılarak nasıl yapıldığını merak ediyorlar." şeklinde konuştu.
Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze Şeridi, İsrail'in 17 yıldır sürdürdüğü ablukasını sıkılaştırması, İsrail ordusunun 6 aydır sürdürdüğü saldırıları, karadan işgali, göçe zorlaması, bölgeye insani yardım ve malzemelerin girişini engellenmesiyle insani bir felaket yaşıyor.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280'i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 490 Filistinli öldürüldü, 74 bin 889 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
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