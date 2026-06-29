Gazze\'deki Tıbbi Tahliye İptal Edildi

GAZZE, 29 Haziran (Xinhua) -- Refah Sınır Kapısı üzerinden Mısır'a pazar günü gerçekleştirilmesi planlanan tıbbi tahliye, İsrail'den güvenlik izni çıkmaması nedeniyle iptal edildi.

Gazze'deki sağlık yetkilileri, güvenlik izni süreçlerindeki gecikmeler nedeniyle sadece sınırlı sayıda Filistinli hastanın Gazze'den çıkışına izin verildiğini açıkladı.

Açıklamaya göre, son haftalarda bildirilen yaklaşık 70 acil hastadan sadece 5'ine çıkış izni verildiği ifade edildi.

Yetkililer, uluslararası kuruluşları ve Birleşmiş Milletler'i daha fazla hastaya seyahat izni verilmesi, bekleme sürelerinin kısaltılması ve kritik durumdaki vakalar için tahliye prosedürlerinin hızlandırılması için müdahalede bulunmaya çağırdı.

İsrailli yetkililerden henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

Hamas'ın medya ofisi tarafından haziran ortalarında açıklanan verilere göre, Refah Sınır Kapısı'nın şubat ayında açılmasından bu yana İsrail yetkilileri, sadece 7.417 kişiye Gazze'den çıkış izni verdi. Bu sayı, tahliye edilmesi öngörülen 20.600 kişinin yüzde 36'sından azına tekabül ediyor.

Gazze'nin Mısır'a açılan ana sınır kapısı Refah, uzun süredir yurtdışında tıbbi tedavi, yükseköğrenim ve iş imkanı arayan Filistinliler için önemli bir çıkış noktası işlevi görüyor.