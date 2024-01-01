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Gazze'deki Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nin kapanması sonucu 10 bin kanser hastası zor şartlarda kaldı - Son Dakika
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Gazze'deki Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nin kapanması sonucu 10 bin kanser hastası zor şartlarda kaldı

Gazze'deki Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nin İsrail'in saldırıları nedeniyle kapanması sonucu, bölgede 10 bin kanser hastasının tedavi olacakları bir yer bulamadığı belirtildi. Hastanenin müdürü Subhi Sukeyk, kanser hastalarının ağır ve insanlık dışı koşullarda olduğunu ifade etti. Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi, Gazze Şeridi'nde kanser hastalarının tedavi olabildiği tek devlet hastanesiydi ve şu anda hizmet verememektedir.

Gazze\'deki Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi\'nin kapanması sonucu 10 bin kanser hastası zor şartlarda kaldı
01.01.2024 - 19:31,
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Gazze'deki Türkiye- Filistin Dostluk Hastanesi Müdürü Subhi Sukeyk, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle hastanenin "zorla" hizmet dışı bırakılmasının ardından, bölgede 10 bin kanser hastasının zor şartlar altında kaldığını belirtti.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde onkoloji ünitesine sahip tek hastane olan Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi Müdürü Sukeyk düzenlediği basın toplantısında, Gazze Şeridi'nde kanseri tedavi edecek herhangi bir ilaç bulunmadığını söyledi.

Tüm ülkelerden "Gazze Şeridi'ndeki kanser hastaları için tek sığınak olarak kabul edilen" hastanenin yeniden faaliyete geçmesini sağlamalarını isteyen Sukeyk, şunları kaydetti:

"Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi zorla hizmet dışı bırakıldıktan sonra 10 bin kanser hastası ağır ve insanlık dışı koşullarda bulunuyor."

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) 1 Kasım'da yaptığı açıklamada, Gazze'deki Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nin yakıt sıkıntısı ve tesise yönelik saldırılar nedeniyle hizmet vermeyi durdurduğunu duyurmuştu.

Açıklamada, "Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi, yakıt sıkıntısı ve tesisi etkileyen çok sayıda saldırı nedeniyle bugün itibarıyla hizmet vermeyi durdurdu. Burası Gazze Şeridi'nde kanser hastalarının tedavi olabildiği tek devlet hastanesi ve artık onlarca kanser hastasının hayatı ciddi risk altında." ifadeleri yer almıştı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) abluka altındaki Gazze Şeridi'nde inşa ettirdiği (2011-2017) Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi, toplam 33 bin 400 metrekarelik kapalı alanda birbiriyle bağlantılı 8 blok, 4 ameliyathane, yoğun bakım üniteleri, laboratuvarlar ve 180 odadan oluşuyor.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 9 bin 100 çocuk, 6 bin 500 kadın olmak üzere, 21 bin 978 Filistinli öldürüldü, 57 bin 697 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 172'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 506 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 319 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 134 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Gazze'deki Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nin kapanması sonucu 10 bin kanser hastası zor şartlarda kaldı - Son Dakika
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