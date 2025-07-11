Gazze'deki Vakıflar Bakanlığı: İsrail, Han Yunus'ta mezarlığı tahrip ederek ceset kalıntılarını çaldı

Gazze'deki Filistin Vakıflar Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentindeki bir mezarlığı iş makineleriyle tahrip ederek "ceset kalıntılarını çaldığını" bildirdi.

Vakıflar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in yaklaşık 2 yıldır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde hem insani hem dini değer ve normları açıkça ihlal eden yeni bir suç işlediğine dikkat çekildi.

İsrail ordusundan bir grubun dün sabah Han Yunus kentindeki bir mezarlığa iş makineleriyle baskın düzenlediği aktarılan açıklamada, "İşgalci, işlediği yeni suçla mezarlığı iş makineleriyle tahrip ederek şehitlerin cenazelerini çıkarıp çaldı. Bu, dinlerin ve hukukun kabul etmeyeceği barbarca bir suçtur." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in bu suçla ölülere saygıyı ihlal ettiği gibi mezarlıkların kutsallığına da saldırdığı aktarılan açıklamada, "Bu suç ayrıca işgalcinin ahlaki açıdan düştüğü seviyeyi de gözler önüne seriyor. İşgalci yaşayan insanları öldürmekle yetinmiyor, öldürdüğü insanlara mezarlıklarda da saldırıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun asılsız birtakım gerekçelerle Gazze Şeridi'nde bulunan 60 mezarlıktan 40 tanesini tahrip ettiği kaydedildi.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik soykırımına devam ediyor.

Uluslararası çağrılar ve Uluslararası Adalet Divanının ateşkes kararlarına rağmen saldırılar, aç bırakma, yıkım ve zorla göç ettirme politikalarıyla sürüyor.

ABD'nin desteklediği bu süreçte, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık 195 bin Filistinli hayatını kaybetti veya yaralandı. On binlerce kişi kayboldu, yüz binlercesi evsiz kaldı ve düzinelerce çocuğun ölümüne yol açan kıtlık da devam ediyor.