Gazze\'deki yaralı ve hasta Filistinlilerin acil tedaviye ihtiyacı var

Gazze, 8 Şubat (Xinhua) -- Hamas yönetimindeki Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde en az 11.000 yaralı ve hasta Filistinlinin tedavi için acilen başka ülkelere gitmesi gerektiğini bildirdi.
Bakanlık sözcüsü Eşref El Kudra Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Gazze'de devam eden İsrail savaşı nedeniyle tıbbi personel ve ekipman eksikliği baş gösterirken, bakanlığın tıbbi hizmet veremediği hastaların kendi hayatlarını kurtarmak durumunda kaldığını" söyledi.
El Kudra, "Bakanlık şu anda Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerin bir kısmını işletebiliyor, ancak tıbbi malzeme ve yakıtın gelmesine ve güneydeki sağlık ekiplerinin işlerinin başına geri dönmesine ihtiyaç var" dedi.
El Kudra, 7 Ekim 2023'te çatışmaların başlamasından bu yana, Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve Gazze kentinin İsrail saldırıları ve kuşatması nedeniyle feci sağlık koşulları ve insani şartlarda olduğunu belirtti.
Bakanlık Çarşamba günü yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarında şu ana kadar aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 27.708 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 67.147 kişinin de yaralandığını bildirdi.
Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) göre, Gazze Şeridi'ndeki sağlık tesislerinin yüzde 84'ü İsrail saldırılarında hasar gördü.
BM ajansı, devam eden İsrail bombardımanı ve ablukası nedeniyle, ajansa bağlı toplam 22 sağlık tesisinden sadece dördünün hala faaliyette olduğunu duyurdu.
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