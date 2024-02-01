Gazze\'deki Yaralılar Tedavi İmkansızlığıyla Karşı Karşıya

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GAZZE, 1 Şubat (Xinhua) -- Gazze Şeridi'ndeki tedavi imkanlarının yetersizliği, hastaneden çok uzaktaki bir çadırda yaşayan 49 yaşındaki Filistinli Abu Mustafa Salem'i yaralarını kendi kendine iyileştirmek zorunda bıraktı.

Yaralı adam, iki ay önce Gazze Şehri'nin Şeyh Rıdvan mahallesindeki evini hedef alan İsrail saldırısında ailesinden hayatta kalan tek kişi oldu. Saldırıda ağır yaralanan Salem, tedavi için yerel bir hastaneye sevk edildi.

Birkaç gün hastanede kaldıktan sonra 10 kilometre yürüyerek Nuseyrat mülteci kampına giden Salem, Xinhua'ya verdiği demeçte, kampta herhangi bir sağlık personeli bulamadığını ve kendisini tedavi etmek için bandaj ve ilaç satın almak zorunda kaldığını söyledi.

Salem, yaralı sayısı çok fazla olduğu için eczanelerde ve hatta Refah'taki hastanelerde bile tedavi ve dezenfektana erişemediğinden yakındı.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde akrabalarının evine düzenlenen İsrail hava saldırısında sağ bacağından ağır yaralanan bir başka Filistinli Mohammed Attallah da aynı vahim durumu yaşıyor.

"Hastanelerde tedavi olamadığım için yaramı zar zor iyileştirebildim" diyen Attallah, ağrı kesici bulunmadığını, bu yüzden de çoğu zaman ağrıdan muzdarip olduğunu söyledi.

Öte yandan, İsrail saldırılarında yerle bir olan kuşatma altındaki kıyı bölgesinde et, meyve ve sebze bulunmaması da yaralıların iyileşmesini geciktiriyor.

Hamas yönetimindeki Sağlık Bakanlığı'nın sözcüsü Eşref El Kudra, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, İsrail askeri operasyonunun devam etmesi nedeniyle Gazze Şeridi'nde sağlık sisteminin çökmek üzere olduğunu söyledi.

El Kudra, İsrail ordusunun "Gazze Şeridi'ndeki en büyük hastane olan Şifa Hastanesi, Endonezya Hastanesi, El-Avda Hastanesi, Kemal Advan Hastanesi, Al-Mamedani Hastanesi, Kudüs Hastanesi ve diğer sağlık merkezleri de dahil olmak üzere sağlık tesislerini ve hastaneleri kasıtlı olarak yerle bir ettiğini" vurguladı.

El Kudra, İsrail saldırıları nedeniyle yaralı ve hasta sayısının arttığını ve hastanelerin şu anda kapasitelerinin yüzde 300'ünden fazlasını barındırdığını sözlerine ekledi.

İsrail saldırıları sırasında yaralılar acı ve kan içinde yerde yatarken, cerrahi operasyonlar koridorlarda gerçekleştiriliyor.