Gazze\'deki Yerinden Edilmiş Halk İkinci El Kıyafet Arıyor

ÇEKİM TARİHİ: 16 Aralık 2023

1. Mağazadaki ikinci el kıyafetlerden çeşitli görüntüler

4. Gazze ile ilgili çeşitli görüntüler

7 Ekim'den bu yana İsrail'in şiddetli saldırılarına sahne olan kıyı bölgesi Gazze Şeridi'ndeki yerinden edilmiş halk, havaların soğumasıyla birlikte ısınabilmek için ikinci el kıyafet arayışına girdi.

"Gazze'de çok sıkıntılı bir durumda yaşıyoruz. İş yok, para yok, ürün yok. Burada hiçbir şeyimiz yok. Bir şey almaya gittiğimizde buradaki tüccarlar bize parasız ve yerinden edilmiş insanlar gibi değil de turistmişiz gibi davranıyor. Evlerimizden hiçbir şey almadan çıktık. Tek derdimiz ölümcül saldırılardan kaçmaktı."

"Paramızı, sahip olduğumuz her şeyi ve evlerimizi Gazze'de bırakıp çıktık. Ne yazık ki buraya geldiğimizde her şeyin pahalı olduğunu ve hiçbir şey alamadığımızı gördük. Bu yüzden ikinci el kıyafetler almaya başladık."

Gazze'de 18.800'den fazla Filistinlinin ölümüne yol açan İsrail saldırılarında ateşkes çağrıları artarken, İsrail Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanlarını yoğunlaştırdı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Gazze'den bildiriyor. (XHTV)