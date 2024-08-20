Gazze'den dönen doktorlardan ABD'ye silah ambargosu çağrısı

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İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze Şeridi'nden yakın zaman önce dönen bir grup doktor, ABD Başkanı Joe Biden ve yönetimine, İsrail'e karşı "acil silah ambargosu" çağrısında bulundu.

Chicago kentinde devam eden Demokrat Ulusal Kongresi'ne katılan Amerikalı doktorlar tarafından düzenlenen basın toplantısında, İsrail'in saldırılarının Gazze'yi harap ettiği, ABD'nin, İsrail'e yönelik acil bir ambargo uygulamaması durumunda, İsrail'in "suç ortağı olmaya devam edeceği" belirtildi.

Gazze'de görev yapan doktorlardan Tammy Abughanim, İsrail'in 10 aydan uzun süren saldırılarının sonucunun "şu anda Gazze'de bir sivilin hayatını kelimenin tam anlamıyla imkansız hale getirdiğini" söyledi.

Abughanim, Gazze'de yaşananlara bölge halkının "bir gün daha katlanmasının imkansız olduğunu" aktararak "Bombalar düşerken, İsrail keskin nişancıları çocukları ve sivilleri hedef alırken, İsrail helikopterleri sivil grupların üzerine inerken işimizi yapamayız. Çünkü İsrail, ABD'nin doğrudan desteğiyle işimizi imkansız hale getirdi." diye konuştu.

Abughanim'in meslektaşları da kefiye takarak çıktıkları basın toplantısında, Gazze'de yaşananların "dehşet verici boyutlarını tam olarak aktarmanın mümkün olmadığını vurguladı.

Gazetecilerin sorusuna yanıt veren Dr. Feroze Sidhwa ise şunları kaydetti:

"25 Mart'tan 8 Nisan'a kadar Gazze'deydim ve soykırım şiddetine ilk elden tanık oldum. Çocukların kafalarının bir kez değil, iki kez değil, tam anlamıyla her gün, parasını ödediğimiz kurşunlarla parçalandığını gördüm. Han Yunus şehrinin tamamının korkunç ve sistematik yıkımını gördüm. O şehirde dört duvarı kalan tek bir oda varsa size nerede olduğunu söyleyemem."

Basın toplantısında, Gazze'de görev yapan Yahudi-Amerikalı doktor Mark Perlmutter'ın mektubu da okundu.

Mektupta, şu ifadeler kullanıldı:

"Daha önce hiç kafasından ve ardından göğsünden vurulmuş küçük bir çocuk görmemiştim. İki haftadan kısa bir sürede böyle iki vaka göreceğimi asla hayal edemezdim. Daha önce hiç, bir düzine küçük çocuğun acı ve dehşet içinde çığlık attığını, oturma odamdan daha küçük bir travma üssüne tıkıştırıldığını, yanan etlerinin kokusunun alanı öylesine şiddetli kapladığını görmemiştim ki gözlerim yanmaya başlamıştı. Bir hastanenin yerinden edilmiş kişilerin kampına dönüştüğünde nasıl görüneceğini asla hayal edemezdim."

ABD hükümetinin "bu korkunç katliamı bir hafta, bir ay değil, neredeyse bir yıldır" fonlamaya devam ettiğini vurgulanan mektupta, "Filistinlilerin, ABD'nin, İsrail'in, Yahudiliğin ve hatta uluslararası hukukun ve tüm insanlığın iyiliği için lütfen İsrail'i silahlandırmayı bırakın." çağrısında bulunuldu.