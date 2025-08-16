Gazze'den İtalya'ya Tedavi İçin Gönderilen Genç Kadın Hayatını Kaybetti

İsrail'in sınır kapılarını kapatıp yardım girişini kısıtlayarak kıtlığa sürüklediği Gazze'den tedavi için İtalya'ya götürülen Marah Abu Zuhri isimli genç kadın, yetersiz beslenme nedeniyle henüz 24 saat geçmeden yaşamını yitirdi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, İsrail'in uyguladığı abluka ve saldırıların yol açtığı kıtlık, Gazzelileri yaşamdan koparmaya devam ediyor.

İtalya'nın insani yardım operasyonu kapsamında Pisa kentine tahliye edilen 20 yaşındaki Gazzeli hasta Zuhri, 13 Ağustos gecesi havaalanına indi ve hastaneye sevk edildi.

Hastane yetkilileri, şiddetli yetersiz beslenme nedeniyle sağlık durumu kritik seviyede olan Zuhri'nin tedavi sırasında solunum sıkıntısı yaşadığını ve kısa süre sonra kalbinin durduğunu belirtti.

Yetkililer, İtalya'ya getirilmesinin üzerinden henüz 24 saat geçmeyen Zuhri'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

İsrail'in sınır kapılarını kapatıp yardım girişini kısıtlayarak kıtlığa sürüklediği Gazze'de açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 108'i çocuk olmak üzere 251'e yükseldi.