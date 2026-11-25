İsrail ordusunun Gazze kentinin batısındaki bir eve düzenlediği saldırıda 2 kız kardeşin hayatını kaybetmesiyle, kasım ayı başından bu yana öldürülen çocuk ve öğrenci sayısının 16'ya yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'ndeki Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun dün sabah saatlerinde Gazze kentinin batısındaki Şatii Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği saldırıda Yusra ve Cena Muhammed Ebu Avuf adlı 2 kız kardeşin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, 15 yaşındaki Yusra'nın Kefr Kasım Okulu'nda, 13 yaşındaki kardeşi Cena'nın ise El-Menar Özel Okulu'nda eğitim gördüğü kaydedildi.

Saldırıda kız kardeşlerin babaları Muhammed Macid ile anneleri Nura İzzet'in de yaşamını yitirdiği, çok sayıda Filistinlinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in 24 saatten kısa süre içinde öğrencileri üçüncü kez hedef aldığı belirtilen açıklamada, bunun Gazze'de çocuklara yönelik ihlallerin sürdüğünü gösterdiği vurgulandı.

Bakanlık, kasım ayının başından bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybeden çocuk ve öğrenci sayısının 16'ya yükseldiğini bildirdi.

İsrail ordusunun evlere ve çadırlara yönelik saldırılarına devam ettiği belirtilen açıklamada, dün Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzeyinde bulunan Hamad bölgesi yakınlarında açılan ateş sonucu bir kız öğrencinin yaralandığı ifade edildi.

Gazze'deki çocukların karşı karşıya kaldığı durumun yalnızca yaşamlarını tehdit etmekle sınırlı olmadığı, çocukluklarını ellerinden aldığı, geleceklerini tehlikeye attığı ve eğitim haklarından mahrum bıraktığı vurgulandı.

Açıklamada, uluslararası toplumun sessizliğinin İsrail'in işlediği suçları meşrulaştıracağı ve yeni ihlallerde bulunmasını teşvik edeceği uyarısında bulunuldu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail saldırılarında 1679 Filistinli hayatını kaybetti, 6 bin 100 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybı 74 bin 746'ya, yaralı sayısı 176 bin 234'e yükseldi.