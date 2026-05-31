Gazze'deki hastanede jeneratör krizi hayati üniteleri tehdit ediyor

31.05.2026 13:42
Gazze'deki Aksa Şehitleri Hastanesi'nde dördüncü yedek jeneratörün de arızalanmasıyla yoğun bakım ve diyaliz üniteleri hizmet dışı kalma riskiyle karşı karşıya. Hastane yönetimi, 500 bin kişiye hizmet sunan tek devlet hastanesinin çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirterek uluslararası yardım çağrısı yaptı.

Gazze Şeridi'ndeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nde jeneratörlerde yaşanan arızaların kritik aşamaya ulaştığı, yoğun bakım, diyaliz ve yenidoğan üniteleri başta olmak üzere hayati bölümlerin hizmet dışı kalma riskiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Aksa Şehitleri Hastanesi Müdürü Dr. Raid Hüseyin, düzenlediği basın toplantısında, hastanedeki dördüncü yedek jeneratörün de devre dışı kalmasıyla elektrik krizinin ciddi boyutlara ulaştığını belirtti.

Hüseyin, mevcut yedek jeneratörlerin bir yılı aşkın süredir yoğun şekilde çalıştırıldığını ve artık hastanenin temel enerji ihtiyacını karşılayamaz hale geldiğini ifade etti.

Dördüncü yedek jeneratörün devre dışı kalmasıyla birlikte ameliyathanelerin hizmet veremez hale geldiğini vurgulayan Hüseyin, diyaliz ünitesi, yenidoğan yoğun bakım servisi, yoğun bakım üniteleri ve laboratuvarların da faaliyetlerini sürdürememe riskiyle karşı karşıya olduğunu kaydetti.

Yaz aylarının yaklaşması ve hava sıcaklıklarının artmasıyla elektrik ihtiyacının arttığına dikkati çeken Hüseyin, teknik ekiplerin bakım ve onarım çalışmalarının jeneratörlerin aşırı yıpranması ve yedek parça eksikliği nedeniyle artık sonuç vermediğini söyledi.

Aksa Şehitleri Hastanesi'nin Gazze'nin orta kesimindeki tek devlet hastanesi olduğunu ve yaklaşık 500 bin kişiye, ayrıca bölgedeki yerinden edilmiş Filistinlilere sağlık hizmeti sunduğunu aktaran Hüseyin, uluslararası kuruluşlara acil çağrıda bulundu.

Hüseyin, hastaneye doğrudan elektrik bağlantısı sağlanması ve yeni jeneratörlerin temin edilmesi için derhal harekete geçilmesini istedi.

Hastane yönetimi ayrıca, elektrik krizinin sürmesi halinde sağlık hizmetlerinde ciddi aksama yaşanabileceği ve çok sayıda hastanın hayatının tehlikeye girebileceği uyarısında bulundu.

Gazze'deki sağlık sistemi, Ekim 2023'ten bu yana süren İsrail saldırılarının yol açtığı hastane ve altyapı yıkımı ile ilaç, yakıt ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle ciddi çöküş yaşıyor.

İsrail, 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor.

İsrail'in 2007'den bu yana abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılarda evleri yıkılan yaklaşık 1,5 milyon Filistinli zor insani koşullarda yaşam mücadelesi veriyor.

Kaynak: AA

