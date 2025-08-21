Gazze İçin Acil Müdahale Çağrısı

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze kentini işgal planının yaklaşık 1 milyon 200 bin insan için "ölüm emri ve zorunlu göç" anlamına geldiğini belirterek uluslararası topluma "acil müdahale" çağrısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze kentini kuşatma ve işgal ederek halkını zorla yerinden etme planının "büyük bir insani felaket" ve "kasten işlenen açık bir savaş suçu" olduğu vurgulandı.

İsrail'in işgal planlarına karşı uluslararası toplumun güçlü ve caydırıcı bir tepki göstermesi gerektirdiği belirtildi.

Gazze'de halkın zaten dar alanlarda sıkışmış bir halde yaşam mücadelesi verdiği ve en temel insani koşullardan yoksun bırakıldığı kaydedildi.

Son günlerde Gazze kentinin Zeytun ve Sabra mahallelerinde yaşananların, daha önce Şucaiyye, Tuffah ve Durc bölgelerinde uygulanan "yıkım politikasının devamı" olduğuna dikkati çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İşgalci İsrail'in Gazze kentini işgal planı yaklaşık 1 milyon 200 bin kişi için ölüm emri ve zorunlu göç anlamına geliyor. Gazze'de hiçbir yer güvenli değil. Günlük katliam ve saldırılar sürüyor."

Açıklamada ayrıca Gazze kentinin, daha önce büyük ölçüde yıkıma uğrayan Refah, Han Yunus ve kuzey bölgeleriyle aynı kaderi paylaşabileceğine dikkati çekilerek, uluslararası topluma "İsrail'in saldırgan planlarını durdurmak ve Gazze halkını zorunlu göçten kurtarmak için acil harekete geçme" çağrısında bulunuldu.

İsrail, Gazze kentini işgal kararı almıştı

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği bir röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

İsrail basınında yer alan haberlerde de ordunun Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri aldığı, ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği aktarılmıştı.

Plana göre ilk aşamada yaklaşık bir milyon Filistinli güneye sürgün edilecek, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek.

İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze'nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.