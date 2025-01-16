Gazze için acil müdahale planları - Son Dakika
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Gazze için acil müdahale planları

Filistin Başbakanı Mustafa, Gazze'deki insani durum için acil yardım planlarını görüştü.

16.01.2025 23:46
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Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, İsrail'in sürdürdüğü soykırım savaşının durdurulmasının ardından bakanlıklar ve ilgili kurumların temsilcileriyle Gazze Şeridi'nde acil müdahale planlarını derhal uygulamaya hazırlıklı olup olmadıkları konusunu ele aldı.

Filistin Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre Mustafa, çeşitli bakanlıklar ve ilgili kurumların temsilcileriyle Zoom üzerinden bir toplantı düzenledi.

Toplantıda, Gazze Şeridi'ndeki su şebekelerinin ve merkezi elektrik santralinin onarımı için gerekli malzemelerin yanı sıra, hayati öneme sahip hasarlı tesislerin onarımı için jeneratörler ve güneş enerjisi panelleri de dahil olmak üzere acil yardım sevkiyatlarının hazırlanmasına yönelik planlar görüşüldü.

Atık su arıtma pompalarının hasarlarının giderilmesi, atık suyun yerleşim alanlarından uzaklaştırılması, kirliliğin önlenmesi ve bölge halkına temiz su sağlanması için neler yapılabileceğinin de görüşüldüğü toplantıda ayrıca saldırıların sona ermesinin ardından acil müdahaleler için gereken temel tıbbi malzeme ve ilaçların derhal sağlanması da dahil olmak üzere tıbbi tesislerin iyileştirilmesine yönelik planlar ele alındı.

Yardımların Gazze Şeridi'ne ulaştırılması ve hükümet ekiplerinin etkilenen bölgelerdeki müdahalelerinin kapsamının genişletilmesi mekanizmalarının da görüşüldüğü toplantıda, Eğitim Bakanlığı'nın e-öğrenme sistemini geliştirme planları ve ilgili bakanlıkların molozları kaldırma ve temel hizmetleri sağlama planlarının uygulanmasına ön hazırlık olarak yolları düzeltme ve hareketi kolaylaştırma konusundaki hazırlıkları da gözden geçirildi.

Toplantı sırasında konuşan Başbakan Mustafa, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Batı Şeria ile Gazze Şeridi arasındaki devlet kurumlarının birleştirilmesi yönündeki direktiflerine vurgu yaptı.

Mustafa, Gazze'de çalışan hükümet ekipleriyle, özellikle binlerce sağlık ekibi, öğretmen, yardım ekibi, Su ve Elektrik İdaresi'nin teknik ekipleri ile diğer devlet kurumları, bakanlıklar ve kuruluşlarla koordinasyon ve takip seviyesinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Gazze Şeridi'ndeki insani felaketin boyutunun, Gazze Şeridi sakinlerine yardım ulaştırmak için Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) şemsiyesi altında herkesin ortak çaba göstermesini gerektirdiğini vurgulayan Mustafa, yardımların hak edenlere ulaşmasını sağlamak, dağıtım operasyonlarını kontrol etmek ve istismarın önüne geçmek için çeşitli uluslararası yardım kuruluşları ile kamu kurumları arasındaki koordinasyon düzeyinin artırılması gerektiğine dikkati çekti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze için acil müdahale planları - Son Dakika

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