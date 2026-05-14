Gazze için akademik mücadele: Uluslararası sempozyum yolda

İstanbul'da, Gazze için sahada verilen mücadelenin akademik, hukuki ve diplomatik zeminde de karşılık bulması adına düzenlenecek "Uluslararası Multidisipliner Gazze Sempozyumu"nun tanıtımı için "Uluslararası Gazze Çalıştayı" düzenlendi.

Filistin'e Destek Platformu, İbn Haldun Üniversitesi ve Stand for Gaza Academic işbirliğinde üniversitenin Fatih'teki Psikoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (İPAM) sempozyumun tanıtımı için gerçekleşen çalıştayda, siyasetçiler, akademisyenler ve sivil toplum temsilcileri bir araya geldi.

Çalıştayın açılış oturumunda konuşan TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Gazze'de yalnızca insanların değil, üniversitelerin, kütüphanelerin, laboratuvarların ve akademisyenlerin de hedef alındığını, bunun bir "ilim katliamı" olduğunu söyledi.

Eğitim kurumlarının sistematik şekilde yok edilmesinin bir halkın hafızasına ve geleceğine yönelik saldırı anlamı taşıdığını dile getiren Gürcan, "Bize düşen ne? Biz ne yapmalıyız?" sorularının cevabının bu çalıştayda bulunacağını ümit ettiğini ifade etti.

Gürcan, "Osmanlı topraklarıyken sevgi, saygı ve hoşgörünün merkezi olan ancak sonrasında işgal edilerek sınırları çizilen ve Orta Doğu ismini alan toprakların içerisine son yüzyılda bir tümör girdi. Bu tümör tüm coğrafyayı soykırımın, katliamın merkezi yaptı. Bu kötü huylu tümörün adı İsrail'dir. Bu topraklarda gerçekleşecek olan bütün istikrarsızlıklardan beslenerek kendi işgal sahasını genişletmekte, bu süreçte çocuk, kadın, masum dinlemeden katletmektedir." ifadelerini kullandı.

Kudüs'ün bir medeniyetin sembolü olduğunu, bu sebeple Kudüs için söylenecek her sözün Filistin için söylendiğini, Filistin için yapılacak her çalışmanın da aynı zamanda Kudüs için olduğunu kaydeden Gürcan, bir yerde yanlış yapılırken ne yapıldığından herkesin sorumlu olduğunu dile getirdi.

Gürcan, Filistin için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini belirterek, boykotlarla, yürüyüşlerle, pankartla dünyanın birçok ülkesinde Filistin için ortak bir insanlık dili kurulduğunu görmekten mutluluk duyduğunu aktardı.

Akademisyenlere, sivil toplum temsilcilerine ve siyaset kurumuna da çağrıda bulunan Gürcan, Filistin konusunda yürütülen çalışmaların daha güçlü akademik üretim, uluslararası işbirlikler ve diplomatik girişimlerle desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

AK Parti MKYK Üyesi Hamza Dağ ise İsrail'in 7 Ekim 2023'ten sonra ulaşmak istediği yere ulaşamadığını vurguladı.

Dağ, STK, akademisyen ve siyaset üçgenini bir arada tutarak yapılan çalışmaların karşılığını bulmasını temenni ederek, siyasetçiler olarak çalışmaları gerekli karar mercilerine ulaştıracaklarını, karar merci oldukları yerde de kararlarına bunları yansıtacaklarını belirtti.

Gazzeli Yüksek Mühendis Vail Salmanali de şehitlerinin olduğunu, evlerinin yıkıldığını, Gazze'de hiçbir şeyin kalmadığını ancak bedel ödemeden ülkelerin topraklarını kazanma şanslarının olmadığını ve gece gündüz çalışarak Filistin'i tekrar elde edeceklerini dile getirdi.

"Sempozyumumuz iki cepheli bir mücadele yürütecektir"

Açılış konuşmalarının ardından Uluslararası Gazze Çalıştayı'nda, sosyal bilimler, hukuk, mühendislik ve mimarlık ile tıp ve sağlık başlıkları altında paralel oturumlar gerçekleştirildi.

Oturumların ardından Stand for Gaza Academic Organizasyon Koordinatörü Dr. Muhammet Raşit Sancar, İbn Haldun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özcan Erkan Akgün ile oturum başkanlarının yer aldığı basın toplantısı düzenlendi.

Sancar, buradaki konuşmasında, Filistin için tarihi bir adım attıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Türkiye'den dünyaya açılan akademik bir baskı zemininin temellerini birlikte kurduk. Uluslararası Multidisipliner Gazze Sempozyumu, sosyal bilimler, hukuk, mühendislik ve tıp olmak üzere dört farklı disiplinden akademisyenleri, sahanın gerçekliğini yaşayan sivil toplum temsilcilerini ve uluslararası mekanizmalara erişimi olan siyasetçileri tek bir masada buluşturan bir akademik mücadele platformudur."

Gazze için saha mücadelesinin yıllardır kararlılıkla yürütüldüğünü aktaran Sancar, "Sahada haykırılan hakkın bir karşılık bulabilmesi için masada belgelenmesi, akademik bir dile, hukuki bir argümana ve uluslararası bir zemine taşınması gerekmektedir. Sempozyumumuz iki cepheli bir mücadele yürütecektir." dedi.

Sancar, çalıştaydaki dört paralel disiplin oturumunda sempozyumun bildiri başlıklarının şekillendirildiğini, bilim kurulu, danışma kurulu ve düzenleme kurulu için isim önerilerinin toplandığını ve uluslararası katılım stratejisinin temellerinin atıldığını belirterek, "Uluslararası Multidisipliner Gazze Sempozyumu 2026 yılı sonunda inşallah İstanbul'da uluslararası katılımla gerçekleştirilecektir. Sempozyumumuzun resmi bildiri çağrısı önümüzdeki günlerde yayımlanacak, dünyanın dört bir yanından akademisyenler, hukukçular, hekimler, mühendisler ve sosyal bilimciler bu çağrıya davet edilecektir." diye konuştu.