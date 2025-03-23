Gazze İçin Ateşkes ve Yeniden İmar Görüşmesi - Son Dakika
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Gazze İçin Ateşkes ve Yeniden İmar Görüşmesi

Mısır ve Filistin başbakanları, Gazze'de ateşkes ve yeniden imar konularını Kahire'de görüştü.

23.03.2025 22:16
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Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli ile Filistinli mevkidaşı Muhammed Mustafa'nın, Gazze'de ateşkes anlaşmasının sürdürülmesi ve yeniden imar konusunu görüştüğü belirtildi.

Mısır Bakanlar Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Medbuli ile Mustafa başkent Kahire'de ateşkes anlaşması ve Gazze'nin yeniden imarı konularını değerlendirdi.

Ülkesinin Filistin halkına olan desteğini yineleyen Medbuli, Filistinlilerin vatanlarında kalmasının önemli olduğunu vurguladı.

Medbuli, Mısır'ın hazırladığı ve Kahire'de düzenlenen Arap Birliği zirvesinde de kabul edilen yeniden imar planının nasıl uygulanacağına ilişkin mutabakata varılması için bölgesel ve uluslararası taraflar ile Filistinlilerle daha fazla koordinasyon kurulacağını dile getirdi.

Medbuli, Gazze'de akan kanın durması ve yeniden imarın olması için ateşkes anlaşmasının sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Filistin Başbakanı Mustafa da Gazze'nin biran evvel toparlanması ve yeniden inşası için ateşkese bağlı kalmanın önemi konusunda Medbuli ile hemfikir olduklarını dile getirdi.

Mısır'ın başkenti Kahire'de 4 Mart'ta düzenlenen Olağanüstü Arap Birliği Zirvesi sonuç bildirgesinde Mısır hükümetinin daha önce duyurduğu Gazze Şeridi'nin yeniden imarına ilişkin plan kabul edilmiş ve uluslararası toplumun hızlıca bu plana destek vermesi çağrısı yapılmıştı.

Mısır'ın planı, Filistin halkı yerinden edilmeden Gazze Şeridi'nin yeniden imarını içeriyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze İçin Ateşkes ve Yeniden İmar Görüşmesi - Son Dakika

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