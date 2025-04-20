Gazze İçin Büyük Yürüyüş Düzenlendi - Son Dakika
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Gazze İçin Büyük Yürüyüş Düzenlendi

Gazze İçin Büyük Yürüyüş Düzenlendi

Samsun'da 'Gazze ölüyor, sessiz kalma' temasıyla yürüyüş ve miting yapıldı, şiddet protesto edildi.

20.04.2025 20:38
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Samsun'da "Gazze ölüyor, sessiz kalma" sloganıyla "Büyük Gazze Yürüyüşü ve Mitingi" düzenlendi.

İHH başta olmak üzere 100 sivil toplum örgütünün içinde yer aldığı Samsun Kudüs Platformu tarafından siyasi parti ve üniversitelerin desteğiyle düzenlenen yürüyüşte İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

23 Nisan Ortaokulu önünde toplanan kalabalık, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla sloganlar atarak Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

İHH Samsun Şube Başkanı Mustafa Yeşil, Samsun'dan tüm dünyaya bu etkinlikle seslenildiğini ve siyonistlerin, katillerin zalimliğinin tarihe şahit tutulduğunu söyledi.

Yeşil, "Tüm dünyadaki zalimlere sesleniyoruz: Çocuk öldürmekle galip gelemeyeceksiniz. Siz Musa'nın kıssasını çok iyi bilirsiniz. Firavun Musa gelmesin diye bütün çocukları öldürmüştü. Ama Rabb'im Musa aleyhisselamı onun sarayında büyüttü ve sonunda firavun helak oldu gitti." diye konuştu.

Genç İHH İl Başkanı Alaattin Altun da yeryüzündeki vicdan sahibi insanlara seslendiklerini dile getirerek, "Gazze ölüyor, sessiz kalmayın. Bugünkü sessizlik yarın herkesin karşısına geçmişin bir ayıbı olarak çıkacak. Yaşanan bu zulme ortak olmak hiçbir insana yakışmaz. Bu yüzden sokaklara dökülelim. Gazze'de zulme uğrayan kardeşlerimizin yaralarına merhem olana dek desteklerimizi sürdürelim." ifadelerini kullandı.

Grup, "Çocuklar ölürken sessiz kalınmaz", "Gazze'de soykırım var", "Özgürlük için yürüyoruz" ve "Hemen şimdi ateşkes" yazılı pankartlarla İsrail'e ve destek olan ülkelere tepki gösterdi.

Kur'an-ı Kerim'in okunduğu ve Samsun Müftüsü Seyfullah Çakır'ın dua ettiği etkinliğe, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Samsun Üniversitesinden akademisyenler, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Politika, 3-sayfa, İsrail, samsun, Güncel, Dünya, Gazze, İHH, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze İçin Büyük Yürüyüş Düzenlendi - Son Dakika

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