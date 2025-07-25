Gazze İçin Fiili Müdahale Çağrısı

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP), " Gazze'deki açlık oyunlarını bozacak fiili bir adım atılmalı, bu zulüm ne pahasına olursa olsun engellenmelidir." çağrısında bulundu.

Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneği'nde platform adına basın açıklaması yapan Cihannüma Derneği Ankara Temsilcisi Semi Okumuş, İsrail'in iki yıla yakın süredir Gazze'de savaş suçları işlediğini ve dünyanın buna sessiz kaldığını söyledi.

Bebek ve çocukların açlıktan ölümü karşısında müzakere, diplomasi, zirve ve toplantıların artık yetersiz kaldığını belirten Okumuş, "Söylem düzeyinde en az bizim kadar duyarlı olan idarecilerimizden artık fiili bir müdahale isteme zamanımız gelmedi mi?" dedi.

Türkiye'nin ne pahasına olursa olsun açlıkla boğuşan Gazzelilere yardım ulaştırması gerektiğini dile getiren Okumuş, şunları kaydetti:

"Mağdurların hamisi, mültecilerin sığınağı, vicdanın sesi olan bir Türkiye, mazlumların duasını alarak yoluna devam edecektir. Mümin ve mütevekkil bir duruşla insani ve girişimci dış politikamızın da gereği olarak atacağınız cesur adımlar, sadece milletimizin değil İslam coğrafyasıyla birlikte tüm dünyadaki vicdan sahiplerinin desteğini alacaktır. Artık tüm hesapları bozacak bir çıkışın vakti gelmiştir. Gazze'deki açlık oyunlarını bozacak fiili bir adım atılmalı, bu zulüm ne pahasına olursa olsun engellenmelidir."