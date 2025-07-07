Gazze için kamp iddiaları yalanlandı

ABD- İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nın (GHF) Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler için "İnsani Geçiş Alanları" adını taşıyan toplama kampları kuracağı iddia edildi.

ABD-İsrail güdümlü GHF'nin X hesabından yapılan açıklamada ise basında çıkan "vakfın Filistinlileri Gazze içinde veya dışında 'İnsani Geçiş Alanları' adı altında kurulacak kamplarda toplamayı planladığı" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı ileri sürüldü.

Söz konusu haberde vakfa atıfla kullanılan sunumun, GHF ile ilgisi olmadığı öne sürülen açıklamada, "İnsani Geçiş Alanları" adını taşıyan toplama kampları kurma niyetlerinin olmadığı savunuldu.

Yalanlanan haber

GHF'nin yalanladığı haberde bahsi geçen planın, 11 Şubat sonrasında oluşturulduğu ve yakın dönemde ABD yönetimine sunulduğu öne sürülmüştü.

GHF'nin plan için 2 milyar dolar bütçe almaya çalıştığı belirtilirken söz konusu toplama kamplarının Gazze Şeridi'nin içinde veya muhtemelen dışında kurulacağı bildirilmişti.

Plan üzerinde çalışan bir kaynağın, yüz binlerce Filistinlinin toplanacağı toplam 8 kampın kurulmasının öngörüldüğünü söylediği aktarılmıştı.

Filistinlilerin toplanacağı kampların nerede kurulacağına ilişkin detaylı bilgi verilmezken, haberde, plana ilişkin bir haritada Mısır ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni işaret eden okların yanı sıra "Ek Varış Noktası" olarak etiketlenen diğer noktalar da gösterilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da daha önce yaptığı açıklamada Gazze Şeridi yaşanmaz hale geldiği gerekçesiyle Filistinlilerin başka ülkelere taşınması ve bölgenin yeniden inşa edilmesi gerektiğini ileri sürmüştü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yisrael Katz ise sık sık ABD Başkanı Trump'ın Gazze halkını zorla yerinden ederek başka ülkelere sürme planını hayata geçirmek için çalıştıkları yönünde açıklamalarda bulunuyor.

Gazze'de, saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 57 binden fazla kişinin ölümüne neden olan ve uyguladığı ablukayla 2 Mart'tan sonra bölgeye "bir buğday tanesinin" dahi girişine izin vermeyen İsrail, dünya tarihinin gördüğü en büyük insanlık felaketlerinden birine yol açtı.