Gazze kentinde ateşkese rağmen Haydar Kavşağı'nda 4, Tuffah'ta 1 Filistinli öldü

İsrail ordusunun, ateşkesin yıl dönümünde Gazze kentinin doğusu ve batısında sivilleri hedef aldığı iki hava saldırısında en az 5 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

AA muhabirinin sağlık kaynaklarından aldığı bilgiye göre, İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA), Gazze kentinin batısındaki Haydar Kavşağı yakınında bir grup Filistinliyi hedef aldı.

Saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

İsrail'e ait bir başka İHA da Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde bir grup Filistinliyi hedef aldı. Bu saldırıda bir Filistinli yaşamını yitirdi, başka kişiler de yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir kadın yaralandı.

İsrail hücum botları, Gazze kenti açıklarında, askeri araçlar da kentin doğusunda ateş açtı.

Filistin basını, daha önce İsrail saldırısında yaralanan bir çocuğun da bu sabah hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen saldırılar sürüyor

İsrail ordusu, ateşkesin yıl dönümünde Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının 8 Ekim'de açıkladığı verilere göre, ateşkesin ardından düzenlenen İsrail saldırılarında 1471 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 189 kişi yaralandı.

Aynı verilere göre, Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 74 bin 254'e, yaralıların sayısı ise 175 bin 306'ya ulaştı.