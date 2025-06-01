Gazze Mahkemesi Adalet Mücadelesinde Dönüm Noktası

Birleşmiş Milletler (BM) Konut Hakkı Özel Raportörü Balakrishnan Rajagopal, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşananların hukuki, siyasi ve etik yönlerini araştırmak üzere kurulan Gazze Mahkemesinin Filistinliler için adalet mücadelesinde "dönüm noktası" olduğunu belirtti.

BM Raportörü Rajagopal, X sosyal medya hesabından, 26-29 Mayıs'ta Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da akademisyenler, entelektüeller, insan hakları savunucuları ile medya ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerini bir araya getiren Gazze Mahkemesi girişimine ilişkin değerlendirmede bulundu.

İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşananların hukuki, siyasi ve etik yönlerini araştırmak üzere kurulan Gazze Mahkemesinin (Gaza Tribunal) Saraybosna'daki sonuç bildirisinin yayımlandığına işaret eden Rajagopal, "Mahkeme, Filistinliler ve tüm insanlık için adalet mücadelesinde bir dönüm noktasıdır." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'deki soykırım suçu kesin bir dille kınanmıştı

Saraybosna'da 29 Mayıs'ta kamuoyu ile paylaşılan sonuç bildirisinde İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım suçu kesin bir dille kınanmış, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkının tartışmaya açık olmadığı vurgulanmıştı.

Gazze Mahkemesi kapsamında düzenlenen halka açık oturumlarda da devlet suçu olarak soykırım, etnik temizliğin tarihi, Gazze'de soykırımın felsefi kökenleri, Filistinlilerin yerlerinden edilmesi, Filistin direnişi, Holokost ayrıcalığı ve İsrail soykırımı, medeniyet anlatılarıyla etnik temizlik, siyonist kültür ve soykırımın inkarı gibi konular konuşulmuştu.

Gazze'de yaşananları ele alan Gazze Mahkemesinin oluşum süreci

Gazze Mahkemesi, temel olarak 7 Ekim'in ardından İsrail tarafından işlenen ciddi insan hakları ihlalleri ve soykırım dahil uluslararası suçlara ilişkin iddiaları araştırmak ve değerlendirmek amacıyla toplandı.

İlgili insan hakları savunucuları, uluslararası hukuk uzmanlarının yer aldığı, Gazze'deki insan hakları ihlalleriyle ilgilenen mahkeme, uluslararası ve bölgesel sivil toplum örgütleri tarafından organize edilen girişim olarak ön plana çıkıyor.

Bağımsız inisiyatif olarak kurulan mahkeme, Filistin halkına yönelik ağır insan hakları ihlallerini gündeme taşıyarak uluslararası toplumun dikkatini çekmeyi amaçlıyor.

Gazze'deki insani krizin boyutlarına odaklanılacak duruşmalar kapsamında İsrail'in devam eden savaş suçlarına ilişkin hesap verebilirlik eksikliği giderilecek ve bu suçlardan etkilenen bireyler ve sivil toplum örgütlerinin tanıklıkları dinlenecek. İsrail, Gazze'de soykırım ve savaş suçu işlediği gerekçesiyle mahkeme üyeleri tarafından gıyabında yargılanacak.

Mahkemenin yargılamalarını tam şeffaflıkla yürütmesi, uluslararası güç çevrelerinden bağımsız ve kısıtlamalar olmaksızın çalışması ve görevini ulaşılabilir bir takvim içinde tamamlaması hedefleniyor.

Gazze Mahkemesi, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ve Uluslararası Adalet Divanı (UAD) gibi uluslararası yargı kurumlarının siyasi etkiler nedeniyle ele alamadığı veya davaların sonuçlanmasının oldukça uzun sürdüğü insan hakları ihlallerine ilişkin süreçlerin hızlandırılmasına katkı sunmayı amaçlıyor. Bu yönüyle UCM ve UAD'a alternatif değil bu kuruluşları desteklemeyi amaçlayan mahkeme, hukuki açıdan güvenilir sonuçlar üretmeyi ve küresel farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Mahkeme üyeleri, nihai karar için İstanbul'da toplanacak

Gazze Mahkemesi girişimi, Kasım 2024'te İngiltere'nin başkenti Londra'da akademisyenler, entelektüeller, insan hakları savunucuları ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan grup tarafından, "uluslararası toplumun, Gazze'de uluslararası hukuku uygulamada tamamen başarısız olması" gerekçesiyle düzenlenen toplantıda kuruldu.

Saraybosna'nın ardından ekimde İstanbul'da yapılacak ve nihai kararın verileceği duruşmada aralarında hukuk, kültür, siyaset ve sivil toplum alanlarında uzmanlaşmış isimlerin yer aldığı Kurul, kurban ve tanık ifadelerini dinleyecek, nihai kararın taslağını açıklayacak. Ayrıca, Gazze Mahkemesinin sürecine dair son gelişmeler doğrultusunda özel yetki ve tavsiye içeren kararlar da duyurulacak.

Mahkemeye 50 üye ülke gençlik kuruluşu ve 16 Müslüman azınlık temsilcisi uluslararası gençlik kuruluşu olmak üzere 66 gençlik kuruluşu üyeden oluşan İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu (ICYF) da destek veriyor.