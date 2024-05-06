Gazze'nin Mısır'a açılan kapısı Refah Sınır Kapısı normal işleyişine devam ediyor - Son Dakika
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Gazze'nin Mısır'a açılan kapısı Refah Sınır Kapısı normal işleyişine devam ediyor

Gazze\'nin Mısır\'a açılan kapısı Refah Sınır Kapısı normal işleyişine devam ediyor

Gazze'deki Sınır Kapıları İdaresi, Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nda işleyişin normal devam ettiğini duyurdu. Mısır ile Gazze arasındaki bu kapıda yolcu otobüsleri için geçişlerin yapıldığı belirtildi. İsrail ordusunun Refah kentine askeri operasyon hazırlığı amacıyla bazı mahalleleri boşaltma kararı sonrasında sosyal medyada Mısır'ın kapıyı kapattığına dair haberler çıkmıştı. Ancak Mısır yetkilileri, sınır kapısının normal işleyişine devam ettiğini ve yolcuların geçiş yaptığını açıkladı.

06.05.2024 12:35  Güncelleme: 12:38
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İsrail saldırıları altındaki Gazze'nin Mısır'a açılan kapısı Refah Sınır Kapısı'nda işleyişin normal bir şekilde devam ettiği bildirildi.

Gazze'deki Sınır Kapıları İdaresinden yapılan açıklamada, Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nda işleyişin sürdüğü, Gazze Şeridi'nden kalkan yolcu otobüsleri için Mısır kapısının açıldığı belirtildi.

Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın Medya Direktörü Vail Ebu Muhsin de AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sınır kapısında işleyiş normal devam ediyor, yolcu geçişine kapanma gibi bir durum söz konusu değil. Yolcular biraz önce Gazze'den ayrılarak Mısır tarafına normal bir şekilde geçiş yaptı." dedi.

İsrail ordusunun, Refah kentine askeri operasyona hazırlık amacıyla bazı mahalleleri boşaltma kararının ardından sosyal medya hesaplarında, Mısır'ın Refah Sınır Kapısı'nı kapattığına dair haberler yer almıştı.

İsrail ordusunun tahliye edilmesini istediği bölge, Gazze Şeridi'ne insani yardımların girdiği ve ağır yaralıların da arasında olduğu Filistinlilerin Gazze'den çıkabildiği tek geçiş noktası olan Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısını da içeriyor.

İsrail ordusu sabah yaptığı açıklamada, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemişti.

İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, Refah'ın doğusunda boşaltılması istenen bölgede yaklaşık 100 bin Filistinli ikamet ediyordu.

Gazze'de 1,4 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'ı karadan işgal etmek isteyen İsrail, insani felaket uyarılarına rağmen bölgeyi "Hamas'ın son kalesi" şeklinde nitelendirerek işgalde ısrar ediyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'nin kuzey ve orta kesimine yönelik yoğun hava saldırısı ve karadan işgali sonucunda Filistinliler güneye göç etmeye zorlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'nin Mısır'a açılan kapısı Refah Sınır Kapısı normal işleyişine devam ediyor - Son Dakika

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