Gazze Sağlık Bakanlığı, ateşkese rağmen 1422 kişinin öldüğünü açıkladı - Son Dakika
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Gazze Sağlık Bakanlığı, ateşkese rağmen 1422 kişinin öldüğünü açıkladı

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Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ateşkese rağmen 10 Ekim 2025'ten beri Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 1422 kişinin öldüğünü, 4 bin 996 kişinin yaralandığını açıkladı. Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı 74 bin 23'e, yaralı sayısı 175 bin 111'e yükseldi.

İsrail'in ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 1422 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 996 kişi yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, hastanelere son 24 saatte ölen 1 kişinin cenazesi ile 13 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 1422'ye çıktığı, 4 bin 996 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 834 kişinin cenazesinin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 74 bin 23'e, yaralı sayısının 175 bin 111'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA
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