Gazze Sağlık Bakanlığı, ekimde yalnızca 209 kişinin dışarıya çıkabildiğini açıkladı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in sürdürdüğü sıkı abluka ve kısıtlamaların tıbbi tahliyeleri birer "zaman tuzağına" dönüştürdüğünü, bu politikanın durumu kritik binlerce hastanın hayatta kalma şansını kaybetmesine neden olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki hastaların yurt dışında tedavi edilmesi için ekim ayı boyunca planlanan 17 günlük tahliye takviminin İsrail'in engellemeleri nedeniyle yalnızca 7 gün uygulandığı belirtildi.

Ekim ayında tedavi için Gazze dışına yalnızca 209 kişinin çıkabildiği aktarılan açıklamada, "İsrail'in sıkı kısıtlamaları, durumu kritik binlerce hastayı abluka altında tutuyor." denildi.

Yurt dışına çıkışına izin verilen hasta sayısının Gazze'de yaşanan sağlık felaketi karşısında son derece yetersiz kaldığı vurgulanan açıklamada, İsrail'in bu uygulamayla binlerce insanın yaşamını kasıtlı olarak tehlikeye attığı ifade edildi.

Tahliyeler "zaman tuzağına" dönüştürüldü

Sınır kapılarının kapalı tutulduğu ve tahliye onaylarının bilinçli olarak geciktirildiği kaydedilen açıklamada, "Tıbbi tahliyeler birer zaman tuzağına dönüştürülerek kritik vakaların hayatta kalma şansını kaybetmesine neden olunmaktadır." denildi.

Bakanlık, İsrail'in ablukayı ve kısıtlamaları derhal kaldırması, sınır geçişlerinin hastaların ve yaralıların nakli için kalıcı ve düzenli olarak açılması yönünde uluslararası toplumun İsrail'e güçlü bir baskı uygulaması çağrısında bulundu.

21 bin hasta tahliye edilmeyi bekliyor

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından 9 Ekim'de yapılan açıklamaya göre, Gazze'de yurt dışında tedavi olmak için bekleyen kayıtlı 21 bin hasta bulunuyor. Bu hastaların 5 bin 803'ünü çocuklar, 4 bin 800'ünü ise tümör hastaları oluşturuyor.

Sınırlar kapalı tutulduğu için Gazze dışında tedavi olmayı beklerken yaşamını yitiren hastaların sayısı ise 264'ü çocuk olmak üzere 2 bin 27'ye ulaştı.

İsrail makamları, Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı Refah Sınır Kapısı'nda farklı güvenlik gerekçeleri öne sürerek tıbbi geçişleri ve insani yardımları sık sık engelliyor.