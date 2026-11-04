Gazze Sağlık Bakanlığı, ekimde yalnızca 209 kişinin dışarıya çıkabildiğini açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Gazze Sağlık Bakanlığı, ekimde yalnızca 209 kişinin dışarıya çıkabildiğini açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Gazze Sağlık Bakanlığı, 17 günlük tıbbi tahliyenin İsrail engellemeleriyle yalnızca 7 gün uygulandığını ve ekimde dışarıya 209 kişinin çıkabildiğini bildirdi. Bakanlık, sınırlar kapalıyken tedavi bekleyen kritik binlerce hastanın hayatta kalma şansını kaybettiğini açıkladı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in sürdürdüğü sıkı abluka ve kısıtlamaların tıbbi tahliyeleri birer "zaman tuzağına" dönüştürdüğünü, bu politikanın durumu kritik binlerce hastanın hayatta kalma şansını kaybetmesine neden olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki hastaların yurt dışında tedavi edilmesi için ekim ayı boyunca planlanan 17 günlük tahliye takviminin İsrail'in engellemeleri nedeniyle yalnızca 7 gün uygulandığı belirtildi.

Ekim ayında tedavi için Gazze dışına yalnızca 209 kişinin çıkabildiği aktarılan açıklamada, "İsrail'in sıkı kısıtlamaları, durumu kritik binlerce hastayı abluka altında tutuyor." denildi.

Yurt dışına çıkışına izin verilen hasta sayısının Gazze'de yaşanan sağlık felaketi karşısında son derece yetersiz kaldığı vurgulanan açıklamada, İsrail'in bu uygulamayla binlerce insanın yaşamını kasıtlı olarak tehlikeye attığı ifade edildi.

Tahliyeler "zaman tuzağına" dönüştürüldü

Sınır kapılarının kapalı tutulduğu ve tahliye onaylarının bilinçli olarak geciktirildiği kaydedilen açıklamada, "Tıbbi tahliyeler birer zaman tuzağına dönüştürülerek kritik vakaların hayatta kalma şansını kaybetmesine neden olunmaktadır." denildi.

Bakanlık, İsrail'in ablukayı ve kısıtlamaları derhal kaldırması, sınır geçişlerinin hastaların ve yaralıların nakli için kalıcı ve düzenli olarak açılması yönünde uluslararası toplumun İsrail'e güçlü bir baskı uygulaması çağrısında bulundu.

21 bin hasta tahliye edilmeyi bekliyor

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından 9 Ekim'de yapılan açıklamaya göre, Gazze'de yurt dışında tedavi olmak için bekleyen kayıtlı 21 bin hasta bulunuyor. Bu hastaların 5 bin 803'ünü çocuklar, 4 bin 800'ünü ise tümör hastaları oluşturuyor.

Sınırlar kapalı tutulduğu için Gazze dışında tedavi olmayı beklerken yaşamını yitiren hastaların sayısı ise 264'ü çocuk olmak üzere 2 bin 27'ye ulaştı.

İsrail makamları, Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı Refah Sınır Kapısı'nda farklı güvenlik gerekçeleri öne sürerek tıbbi geçişleri ve insani yardımları sık sık engelliyor.

Kaynak: AA
Sağlık BakanlığıİsrailGüncelSağlıkGazzeDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SGK başuzmanı, asgari ücret ve en düşük emekli aylığı için rakam verdi SGK başuzmanı, asgari ücret ve en düşük emekli aylığı için rakam verdi
Asgari ücret ve emekli maaşı için MHP de topa girdi Asgari ücret ve emekli maaşı için MHP de topa girdi
TCDD Genel Müdürü açıkladı Ankara-İstanbul arası seyahat süresi kısalıyor TCDD Genel Müdürü açıkladı! Ankara-İstanbul arası seyahat süresi kısalıyor
Gönen Muratlar Mahallesi’nde buhar yükselen noktada 94 derecelik su bulundu Gönen Muratlar Mahallesi'nde buhar yükselen noktada 94 derecelik su bulundu
Dün geceye damga vurdu Alman muhabirin zor anları Dün geceye damga vurdu! Alman muhabirin zor anları
Dışişleri Bakanlığı’ndan AB’nin Türkiye Raporu’na sert tepki Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin Türkiye Raporu'na sert tepki
22:54
Fenerbahçe taraftarından yıldız ismine büyük övgü: Bu zamana kadar neredeydin
Fenerbahçe taraftarından yıldız ismine büyük övgü: Bu zamana kadar neredeydin
22:38
Kadıköy’de tarihi gece Fenerbahçe, 5 gollü maçta Liverpool’u devirdi
Kadıköy'de tarihi gece! Fenerbahçe, 5 gollü maçta Liverpool'u devirdi
22:36
Liverpool’a karşı bunu başarabilen bir Messi bir de Greenwood var
Liverpool'a karşı bunu başarabilen bir Messi bir de Greenwood var
22:31
Fonların tasfiyesinde yapılan ödeme 62,2 milyar TL oldu
Fonların tasfiyesinde yapılan ödeme 62,2 milyar TL oldu
22:09
Adli tıp raporu tamamlandı İşte Kaşif Kozinoğlu’nun ölüm nedeni
Adli tıp raporu tamamlandı! İşte Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm nedeni
21:46
Aşırı yağışla site bahçesi göle döndü, suyu boşaltmak için ekipler seferber oldu
Aşırı yağışla site bahçesi göle döndü, suyu boşaltmak için ekipler seferber oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 23:02:55. #7.12#
SON DAKİKA: Gazze Sağlık Bakanlığı, ekimde yalnızca 209 kişinin dışarıya çıkabildiğini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android