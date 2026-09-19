Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü'nün oğlu Cibaliya'da İHA saldırısında öldü

Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü'nün oğlu Cibaliya'da İHA saldırısında öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İsrail, ateşkese rağmen Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na İHA saldırısı düzenledi. Saldırıda Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş'un oğlu Basir öldü. el-Burş'un oğlunun naaşına sarılarak gözyaşlarıyla veda ettiği görüntüler paylaşıldı.
İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda düzenlediği saldırıda, Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş'un oğlu Basir yaşamını yitirdi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü el-Burş'un oğlu Basir, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda İsrail'in insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti.
Sosyal medyada, el-Burş'un hayatını kaybeden oğlunun naaşına sarılarak gözyaşları içinde veda ettiği anlara ilişkin görüntüler paylaşıldı.
Görüntülerde, oğlunun cansız bedenine sarılan el-Burş'un, evinin yakınında hayatını kaybeden oğluna son kez veda ettiği görüldü.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?