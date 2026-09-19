Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü'nün oğlu Cibaliya'da İHA saldırısında öldü - Son Dakika
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Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü'nün oğlu Cibaliya'da İHA saldırısında öldü

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İsrail, ateşkese rağmen Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na İHA saldırısı düzenledi. Saldırıda Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş'un oğlu Basir öldü. el-Burş'un oğlunun naaşına sarılarak gözyaşlarıyla veda ettiği görüntüler paylaşıldı.

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda düzenlediği saldırıda, Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş'un oğlu Basir yaşamını yitirdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü el-Burş'un oğlu Basir, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda İsrail'in insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti.

Sosyal medyada, el-Burş'un hayatını kaybeden oğlunun naaşına sarılarak gözyaşları içinde veda ettiği anlara ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Görüntülerde, oğlunun cansız bedenine sarılan el-Burş'un, evinin yakınında hayatını kaybeden oğluna son kez veda ettiği görüldü.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü'nün oğlu Cibaliya'da İHA saldırısında öldü - Son Dakika
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