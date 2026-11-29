Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun iki gün önce Gazze kentinde Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütüne ait kliniğe düzenlediği saldırıyla ilgili bağımsız uluslararası bir soruşturma komisyonu kurulmasını ve sorumluların uluslararası yargı mercileri önünde hesap vermesini talep etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, MSF'nin 2 çalışanının hayatını kaybettiği İsrail saldırısının, sağlık ve insani yardım faaliyetleri ile sağlık sistemi ve çalışanlarını hedef alan ihlaller zincirinin bir parçası olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Sağlık tesislerinin, çalışanlarının ve insani yardım personelinin hedef alınması, sağlık birimleri ve görevli personelin korunmasını güvence altına alan Cenevre Sözleşmeleri ile uluslararası insancıl hukukun açıkça ihlali." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in sağlık ve insani yardım kuruluşlarını hedef almaya devam etmesinin uluslararası toplumu hukuki ve ahlaki sorumluluklarıyla karşı karşıya bıraktığı belirtilen açıklamada, kınama mesajlarının ötesine geçilerek acil adım atılması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, uluslararası topluma, Birleşmiş Milletlere (BM) ve insan hakları kuruluşlarına sağlık tesisleri ile sağlık ve insani yardım personelinin korunması için derhal harekete geçme çağrısı yapıldı.

İsrail'in MSF kliniğine yönelik saldırısı ve daha önce sağlık tesislerine düzenlediği saldırıların araştırılması için bağımsız ve şeffaf bir uluslararası soruşturma komisyonu kurulması istenen açıklamada, komisyonun olayların tüm yönlerini ortaya çıkarması, sorumluları belirlemesi ve ilgili uluslararası yargı mercileri önünde hesap vermelerini sağlaması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca Gazze'deki Sağlık Bakanlığının MSF ile dayanışma içinde olduğu, örgütün Gazze Şeridi'ndeki sağlık hizmetlerini sürdürebilmesi için gereken desteği vermeye hazır olduğu bildirildi.

MSF, İsrail ordusunun 27 Kasım'da ateşkese rağmen Gazze'deki kliniğe düzenlediği saldırıda 2 çalışanının hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Örgüt, Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de İsrail ordusunun saldırılarında hayatını kaybeden çalışanlarının sayısının 17'ye ulaştığını açıklamıştı.

İsrail ordusu ise söz konusu saldırıyı kabul etmiş, ancak hayatını kaybeden kişilerin "MSF için çalışan Hamas mensupları" olduğunu öne sürmüştü.