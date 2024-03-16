UNRWA: Gazze Şeridi'nde Durum Felaket, İsrail Kıtlığa Sürüklüyor - Son Dakika
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UNRWA: Gazze Şeridi'nde Durum Felaket, İsrail Kıtlığa Sürüklüyor

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi'nde durumun felaket olduğunu ve her dakika daha kötüye gittiğini bildirdi. İsrail'in kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin açıklama yapıldı. Gazze Şeridi'nde durumun felaket olduğu ve her dakika daha kötüye gittiği ifade edilen açıklamada, insani yardımların Gazze'ye güvenli, engelsiz ve sürekli bir şekilde ulaşmasına ihtiyaç duyulduğu vurgulandı. İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırdığı Gazze'de yaşayan 2,3 milyon Filistinliyi açlığa mahkum ediyor. Gazze Şeridi'nde kıtlık ve yetersiz beslenme nedeniyle ölenlerin sayısının 27'ye yükseldiği bildirilmişti.

16.03.2024 20:55
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Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi'nde durumun felaket olduğunu ve her dakika daha kötüye gittiğini bildirdi.

UNRWA'nın sosyal paylaşım sitesi X hesabından, İsrail'in kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin açıklama yapıldı.

Gazze Şeridi'nde durumun felaket olduğu ve her dakika daha kötüye gittiği ifade edilen açıklamada, insani yardımların Gazze'ye güvenli, engelsiz ve sürekli bir şekilde ulaşmasına ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

UNRWA'ya bağlı ekiplerin Gazze'de zor durumdaki ailelere yardım etmek için zor koşullarda yorulmadan çalıştığı aktarıldı.

İsrail Gazze'yi kıtlığa sürüklüyor

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırdığı Gazze'de yaşayan 2,3 milyon Filistinliyi açlığa mahkum ediyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı, 10 Mart'taki açıklamasında, İsrail'in 17 yıldır kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde "açlığın her yerde olduğunu" belirtmişti.

BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

BM'ye göre, Gazze'de 378 bin kişi Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğine göre "felaket" olarak adlandırılan 5. seviye, 939 bin kişi de "acil durum" olarak bilinen 4. seviye açlıkla karşı karşıya bulunuyor.

Gazze Şeridi'nde kıtlık ve yetersiz beslenme nedeniyle ölenlerin sayısının 27'ye yükseldiği bildirilmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 553 Filistinli öldürüldü, 73 bin 546 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel UNRWA: Gazze Şeridi'nde Durum Felaket, İsrail Kıtlığa Sürüklüyor - Son Dakika

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