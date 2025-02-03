Gazze Şeridi'nde Felaket Uyarısı

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GAZZE, 3 Şubat (Xinhua) -- Hamas, Gazze Şeridi'ni "afet bölgesi" ilan ederek eşi görülmemiş bir felaket uyarısı yaptı. Bu felaketin, geniş çaplı yıkımın devam ettiği ve temel kaynakların tükendiği bölgede 2,4 milyondan fazla kişinin yaşamını tehdit ettiği belirtildi.

Hamas'ın medya ofisinden pazar günü yapılan açıklamada Gazze'de hastanelerde öldüğü teyit edilen 47.487 kişi de dahil olmak üzere 61.709'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, enkaz altında kalan 14.222 kişinin de kayıp olduğu bildirildi. Yaralıların sayısının ise 111.588'e ulaştığı kaydedildi.

Savaş nedeniyle 2 milyonun üzerinde Filistinli yerlerinden olurken, bunların çoğu birçok kez yerinden edildi.

Savaş sırasında 450.000 konutun hasar gördüğü, bunların 170.000'inin tamamen yıkıldığı ifade edildi. 34 hastanenin ve 80 sağlık merkezinin hizmet dışı kalmasıyla sağlık hizmetleri sistemi felce uğradı.

Savaşın ekonomiye verdiği zararının 50 milyar ABD dolarını aştığına dikkat çekilen açıklamada sanayi, ticaret, tarım, sağlık, eğitim ve iletişim sektörlerinin yıkıma uğradığı ifade edildi.

Devam eden İsrail ablukasının ciddi gıda, su ve ilaç eksikliğine yol açıp yüz binlerce insanın yaşamını riske atarak Gazze'de insani durumu giderek kötüleştirdiği uyarısı yapıldı.

Öte yandan Birleşmiş Milletler'e ve diğer uluslararası kuruluşlara vakit geçirmeksizin insani yardımda bulunma ve uluslararası hukuk uyarınca sivillerin korunmasını sağlama çağrısı yapıldı.

Hamas medya ofisi, İsrail'i ABD desteğiyle "sistematik savaş suçları" işlemekle suçlayarak uluslararası topluma, sorumluların hesap vermesini sağlama çağrısında da bulundu.