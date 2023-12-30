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Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları sonucu evsiz kalanlar okullarda barınıyor - Son Dakika
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Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları sonucu evsiz kalanlar okullarda barınıyor

İsrail saldırılarının yıkıcı etkisiyle birçok okulun kullanılamaz hale geldiği Gazze Şeridi'nde, evsiz kalan halkın barınması için okullar kullanılıyor. Bölgedeki öğrenciler ise geçici sınıflarda eğitimlerine devam etmek zorunda kalıyor. Birleşmiş Milletler tahminlerine göre, Gazze nüfusunun yüzde 85'ine tekabül eden 1,9 milyondan fazla insan, İsrail'in bombardımanları ve kara operasyonları nedeniyle yerinden edilmiş durumda. Bu insanların büyük bir kısmı, Mısır sınırındaki küçük bir alanda barınmak zorunda.

Gazze Şeridi\'nde İsrail saldırıları sonucu evsiz kalanlar okullarda barınıyor
30.12.2023 - 13:18,  Güncelleme: 13:19
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GAZZE, 30 Aralık (Xinhua) -- İsrail saldırılarının yıktığı Gazze Şeridi'nde birçok okul, evsiz kalan halkı barındırmak amacıyla kullanılıyor. Bölgedeki öğrenciler ise geçici sınıflarda öğrenimlerine devam etmek için mücadele veriyor.

Birleşmiş Milletler tahminlerine göre, Gazze nüfusunun yüzde 85'ine tekabül eden 1,9 milyondan fazla insan, İsrail'in artan bombardımanları ve kara operasyonları nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş durumda. Bu yerinden edilen insanların büyük bir kısmı, Refah şehrinin güneyinde Mısır sınırındaki küçük bir alanda barınmak zorunda.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları sonucu evsiz kalanlar okullarda barınıyor - Son Dakika
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