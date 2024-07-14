Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında ölen 6 kişinin cesetleri enkaz altından çıkarıldı

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Gazze Şeridi'ndeki sivil savunma ekipleri, Refah kentinde İsrail ordusunun daha önce bombaladığı bir binanın enkazından 6 kişinin cansız bedenini çıkardı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, sivil savunma ekipleri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde daha önce İsrail savaş uçaklarının bombardımanında öldürülen 6 kişinin naaşına ulaştı.

Enkaz altından çıkarılan kişilerin cansız bedenleri, Gazze'nin Han Yunus kentinde yer alan Nasır Hastanesi'ne nakledildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 443 Filistinli öldü, 88 bin 481 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.