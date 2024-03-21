Gazze'deki İsrail saldırılarında ölü sayısı 31.923'e yükseldi - Son Dakika
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Gazze'deki İsrail saldırılarında ölü sayısı 31.923'e yükseldi

Gazze\'deki İsrail saldırılarında ölü sayısı 31.923\'e yükseldi

Hamas yönetimindeki Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 31.923'e, yaralı sayısının ise 74.096'ya yükseldiğini açıkladı.

21.03.2024 13:41  Güncelleme: 13:43
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GAZZE, 21 Mart (Xinhua) -- Hamas yönetimindeki Sağlık Bakanlığı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 31.923'e, yaralı sayısının ise 74.096'ya yükseldiğini bildirdi.

Kaynak: Xinhua

Sağlık Bakanlığı, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'deki İsrail saldırılarında ölü sayısı 31.923'e yükseldi - Son Dakika

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