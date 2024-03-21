Gazze\'deki İsrail saldırılarında ölü sayısı 31.923\'e yükseldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Cumhur İttifakı Memleketin Üzerine 'Karabasan' Gibi Çöktü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhur İttifakı'nın memleketin üzerine 'karabasan' gibi çöktüğünü, ittifaktan ayrılan Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) de iktidar tarafından hakarete uğradığını söyledi. Özel, 'Haramdan ve yalandan korkan muhafazakar demokratlar bizlerle birliktedir' dedi. Yerel seçim çalışmaları için yurt gezilerine devam CHP Genel Başkanı Özel Samsun'daydı. Partisinin düzenlediği mitingde konuşan CHP Lideri, Cumhur İttifakından ayrılan YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan'a hakaret edildiğini ve 'ip cambazı' ve 'zübük' olmakla suçlandığını söyledi.