Gazze Şeridi'nde Ramazan Fenerleriyle Aydınlatılan Kent

İsrail'in yaklaşık beş aydır abluka ve saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde Filistinliler savaşın karanlığını ramazan fenerleriyle aydınlatıyor.
Ramazan ayına günler kala Gazze Şeridi'nde abluka ve savaş koşullarının ağır yükü altındaki Filistinliler, yıkıcı İsrail saldırılarının sona ermesini ümit ediyor.
Ramazan ayına özel süsleme ve fenerlerle, kutsal ayı karşılamak için ufak da olsa hazırlık yapmayı ihmal etmeyen Gazzeliler, çoğu çocuk ve kadın 30 binden fazla can alan İsrail saldırılarına rağmen ramazan atmosferini yaşamayı umuyor.
Açtığı tezgahında ramazan feneri ve süslemeleri satıyor
Filistinli İbrahim ABD el-Memluk, Refah kentindeki bir halk pazarında açtığı tezgahında ramazan feneri ve süslemeleri satmaya çalışıyor.
AA muhabirine konuşan Memluk, Gazze kentinin batısındaki Tel el-Heva Mahallesi'nde dükkan ve galeri sahibi olduğunu ancak İsrail saldırılarının ikinci gününde iş yerlerinin bombalandığını ve geriye hiçbir şeyinin kalmadığı söyledi.
"Herkes elinden geldiğince ramazan atmosferi oluşturmaya çalışıyor"
Yerlerinden edildikten sonra göç etmek zorunda kaldıkları Nuseyrat Mülteci Kampı'nda ve sonrasında geldikleri Refah kentinde tezgah açarak satış yapmayı sürdürdüğünü aktaran Memluk, Filistinlilerin sahip olduğu güçlü irade ve kararlılığı göstermek istediğini dile getirdi.
Memluk, "Ramazan süsleri ve fenerleri satmak amacıyla Refah'ta bir tezgah açmayı başardık ve çok şükür insanlardan da ilgi gördük." dedi.
Ramazan ayını bu yıl çok zor şartlar altında karşıladıklarını vurgulayan Memluk, "İnsanlar mübarek ramazan ayını, atmosferini, örf ve adetlerini çok seviyor. Herkes elinden geldiğince savaşın endişelerini hafifletecek şekilde ramazan atmosferi oluşturmaya çalışıyor." diye konuştu.
Filistinlilerin özellikle de çocukların, evlerine biraz neşe getireceğini umarak ellerinden geldiğince ramazan süsleri satın almak için Memluk'un tezgahının önünde toplandığı dikkati çekiyor.
"Geçmiş yıllarda ramazanda Refah sokaklarında ateş dansı gösterileri yapardık"
Ramazana günler kala Gazze'de gençlerin, ailelerine katkı sağlamak için bu ayın önemli adetlerinden biri olarak kabul edilen ve evleri, dükkanları ve kaldırımları onlarla süsleyen "Ramazan fenerleri" satmaya çalıştığı görülüyor.
Bu gençlerden biri olan Nail Ebu Cezar, "Geçmiş yıllarda ramazan ayında Refah sokaklarında çeşitli ateş dansı gösterileri yapardık ancak savaş bizi bunlardan mahrum bıraktı." dedi.
Her şeye rağmen ramazan adetlerini sürdürüyorlar
Ebu Cezar, savaşa, gökten yağan ölüme, tüm bu zorluklara ve mahrumiyete rağmen hayata tutunduklarını göstermek adına ramazan adetlerini sürdüreceklerini dile getirdi.
Refah kentindeki bir sokakta ise bir grup çocuğun, akranlarının ve yoldan geçenlerin dikkatini çekmek ve neşe ortamı oluşturmak için ateş dansı gösterisi yaptığı görülüyor.
İsrail ordusunun daha önce "güvenli" olduğunu iddia ettiği ve yaklaşık 1,5 milyon kişinin sığındığı güneydeki Refah kenti, Gazze Şeridi'ndeki en yoğun nüfuslu bölgelerden biri olarak kabul ediliyor.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 230'u çocuk, 8 bin 860'ı kadın olmak üzere 30 bin 410 Filistinli öldürüldü, 71 bin 700 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
Son Dakika › Güncel › Gazze Şeridi'nde Ramazan Fenerleriyle Aydınlatılan Kent - Son Dakika
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