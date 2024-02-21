Gazze Şeridi\'ndeki Çocukların %100\'ü Ruh Sağlığı Desteğine İhtiyaç Duyuyor

Güncel

REFAH, 21 Şubat (Xinhua) -- UNICEF'in tahminlerine göre, Gazze Şeridi'nde yaşayan neredeyse tüm çocuklar, diğer bir deyişle 1 milyondan fazla çocuk, bir tür ruh sağlığı veya psikososyal desteğe ihtiyaç duyuyor.