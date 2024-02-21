Gazze Şeridi'ndeki Çocukların %100'ü Ruh Sağlığı Desteğine İhtiyaç Duyuyor - Son Dakika
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Gazze Şeridi'ndeki Çocukların %100'ü Ruh Sağlığı Desteğine İhtiyaç Duyuyor

Gazze Şeridi\'ndeki Çocukların %100\'ü Ruh Sağlığı Desteğine İhtiyaç Duyuyor

UNICEF'in tahminlerine göre, Gazze Şeridi'nde yaşayan neredeyse tüm çocuklar, diğer bir deyişle 1 milyondan fazla çocuk, bir tür ruh sağlığı veya psikososyal desteğe ihtiyaç duyuyor.

21.02.2024 14:31
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REFAH, 21 Şubat (Xinhua) -- UNICEF'in tahminlerine göre, Gazze Şeridi'nde yaşayan neredeyse tüm çocuklar, diğer bir deyişle 1 milyondan fazla çocuk, bir tür ruh sağlığı veya psikososyal desteğe ihtiyaç duyuyor.

Kaynak: Xinhua

Gazze, Uluslararası İlişkiler, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze Şeridi'ndeki Çocukların %100'ü Ruh Sağlığı Desteğine İhtiyaç Duyuyor - Son Dakika

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