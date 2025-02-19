Gazze'ye 13 Tır İnsani Yardım Gönderildi - Son Dakika
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Gazze'ye 13 Tır İnsani Yardım Gönderildi

Yedi Başak Derneği, Gazze için başlattığı kampanya kapsamında 13 tır insani yardım gönderdi.

19.02.2025 19:18
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Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, Gazze halkı için başlattıkları kampanyanın ilk sevkiyatı olarak 13 tır insani yardımın gönderildiğini bildirdi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Hamas ile İsrail arasında sağlanan ateşkes sonrası hayatta kalma mücadelesi veren Gazze halkı için "81 İlde 81 Tır Yardım Kampanyası" başlatıldığı hatırlatıldı.

Mısır üzerinden Gazze Şeridi'ne bir yardım konvoyu gönderildiği belirtilen açıklamada, konvoyun oluşturduğu 13 tırın un, gıda, battaniye ve çadır gibi temel ihtiyaç maddeleri taşıdığı aktarıldı.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Bulut, Gazze'deki Filistin halkının, İsrail saldırılarının yanı sıra göçün ve doğal zorlukların pençesinde yaşam mücadelesi verdiğini ifade etti.

Gazze'de en çok çocuklar, kadınlar, engelliler ve kronik hastaların zorlandığına işaret eden Bulut, şunları kaydetti:

"7 Ekim öncesi Gazze'de çalışan bir dernek olarak 20 bin kişiye sıcak yemek, temiz içme suyu, gıda kolisi, ekmek, un, sebze ve meyve paketi, kurban, bebeklere süt ve hijyen seti, mama, mutfak tüpü, sünger, yatak, battaniye, yastık, ayakkabı, çocuklara psikososyal destek, aile ziyareti, çocuk şenliği, nakit dağıtımı gibi çalışmalar gerçekleştiriyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'ye 13 Tır İnsani Yardım Gönderildi - Son Dakika

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