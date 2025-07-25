Gazze\'ye 166 Tır İnsani Yardım Gönderildi

KAHİRE, 25 Temmuz (Xinhua) -- İnsani yardım yüklü yaklaşık 166 tır, Gazze Şeridi'ne giriş yaptı.

Mısır'da yayın yapan El- Kahire haber kanalının, adının açıklanmasını istemeyen bir güvenlik yetkilisine dayandırdığı perşembe günkü haberinde insani yardım kamyonlarının, çarşamba gecesinden perşembe sabahına kadar Zikim ve Kerem Şalom/Kerem Ebu Salim sınır kapılarından kuşatma altındaki bölgeye giriş yaptığı belirtildi.

Yardımların un, gıda ve tıbbi malzeme içerdiğini söyleyen yetkili, "Mısır, bu dönemde Gazze Şeridi'ne daha fazla yardım ulaştırabilmek için tüm uluslararası taraflarla birlikte çabalarını yoğunlaştırıyor" ifadelerini kullandı.

Gazze'deki insani durum, İsrail ile Hamas arasında ocak ayında imzalanan ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının sona ermesinin ardından İsrail'in bölgeye gıda ve malzeme yardımlarının girişini durdurması nedeniyle giderek daha da kötüleşiyor.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi çarşamba günü yaptığı açıklamada Gazze'deki açlık krizinin şimdiye kadarki en vahim düzeye ulaştığı uyarısında bulundu. Çeşitli yardım kuruluşları da yayılan kitlesel açlık nedeniyle hem yardım çalışanlarının hem de yardımdan faydalanan sivillerin giderek zayıf düştüğünü bildirdi.

Hamas ile İsrail arasındaki çatışmayı sona erdirmek ve insani yardımların yeniden ulaşmasını sağlamak amacıyla yürütülen dolaylı görüşmelerin yeni turu, bu ayın başında Katar'ın başkenti Doha'da yeniden başladı.

Gazze'deki sağlık yetkililerine göre Ekim 2023'ten bu yana süren İsrail saldırılarında 59.210'dan fazla Filistinli hayatını kaybederken, 143.040'ın üzerinde kişi de yaralandı.