Gazze'ye Destek Amacıyla Namaz Kılındı - Son Dakika
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Gazze'ye Destek Amacıyla Namaz Kılındı

Gazze Dayanışma Platformu üyeleri, İsrail'i protesto ederek, Gazze'ye destek amacıyla namaz kılıp dua etti. Fatih'teki Saraçhane Parkı'nda toplanan platform üyeleri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti. Kalabalık, Kunut duasını okuyarak mazlum coğrafyanın sesini dünyaya duyurmaya çalıştıklarını belirtti. Platform üyeleri, okunan duaların ardından dağıldı.

20.07.2024 23:49
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Gazze Dayanışma Platformu üyeleri, İsrail'i protesto ederek, Gazze'ye destek amacıyla namaz kılıp dua etti.

Fatih'teki Saraçhane Parkı'nda ellerindeki döviz ve pankartlarla toplanan platform üyeleri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.

Meydanda açtıkları seccadelerde akşam namazını kılan kalabalık, Kunut duasını okudu.

Grup adına açıklama yapan Kubilay Aşkın Durdağ, alanı dolduranların her zaman mazlumların yanında olduklarına şahitlik ettiklerini belirterek, mazlum coğrafyanın sesini dünyaya duyurmaya çalıştıklarını söyledi.

Alandakilerden duruşlarını asla bozmamalarını isteyen Durdağ, şöyle konuştu:

"İbadet şuuruyla yaptığınız eylemlerinizi, dualarınızı asla kesintiye uğratmayınız. Sizi kınayanlara, 'Meydanlarda toplanıp slogan atmakla, orada kendi başınıza dua etmekle elinize ne geçiyor?' diyenlere aldırmadan tarafınızı belli etmeye devam ediniz. Hakk'ın, haklının, mazlumun yanında, zalimin karşısında durmanın, en azından 'Ya Rabbi elimden bu geliyor.' demenin bir göstergesi olarak bu meydanları boş bırakmadınız, bırakmayacaksınız. Gün gelecek, inşallah zaferi kutlamak için de bu meydanları doldurmayı Allah nasip edecektir."

Platform üyeleri, okunan duaların ardından dağıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'ye Destek Amacıyla Namaz Kılındı - Son Dakika

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