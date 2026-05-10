Gazze'ye Destek için Bisiklet Turu

10.05.2026 13:59
Yeşilay ve Filistin'e Destek Platformu, Gazze ablukasını aşmak için bisiklet turu düzenledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı aşmayı hedefleyen "Küresel Sumud Filosu"na destek için Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile Filistin'e Destek Platformu işbirliğinde bisiklet turu düzenlendi.

Etkinlik kapsamında çok sayıda bisikletli Sepetçiler Kasrı'nda bir araya geldi.

Tur öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, bağımlılıkla mücadelede insanları, gençleri ve çocukları korumak için her türlü imkanı kullandıklarını söyledi.

Bisikletin de bu yollardan biri olduğunu, anlamlı bir buluşma için bir araya geldiklerini ifade eden Dinç, "Sözde bir anlaşmayla Gazze'de barış olduğu söyleniyor ama gerçekte biliyoruz ki barış falan olduğu yok. Katliam bütün hızıyla maalesef devam ediyor. Bu katliama karşı Sumud Filosu, insanlığın vicdanı olarak yola çıktı. Biz de bugün burada binlerce insan o filonun yalnız olmadığını, sadece onlardan ibaret olmadığını göstermek için bir araya geldik. Gazze'deki katliama karşı ses veriyoruz, birlik gösteriyoruz. Vicdanımızın ölmediğini burada ifade ediyoruz." diye konuştu.

"Dünyanın her bölgesinde muazzam bir duyarlılık söz konusu"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, etkinliğe destek için ailesiyle birlikte bisiklet turuna katıldıklarını dile getirdi.

Gazze'de son dönemlerin en büyük soykırımını hep birlikte gördüklerini anlatan Özdemir, şunları kaydetti:

"Buna karşı dünyanın her bölgesinde muazzam bir duyarlılık söz konusu. Ülkemizde de başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızın bu duyarlılığı en üst ölçekte gösterdiğine bizzat şahidiz. İnşallah bu mücadelede yapılan çalışmalar, oradaki kardeşlerimizin ferahlamasına vesile olacaktır. Bu mücadele için var gücümüzle, bizler her türlü imkanlarımızla inşallah seferber olacağız. Bugün aynı zamanda Anneler Günü. Ben bu vesileyle Gazze'de evlatlarını kaybeden, evlatlarını maalesef engelli olarak büyütmeye çalışan tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum."

"Pedallar dönsün, savaş bitsin"

Filistin'e Destek Platformu Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise mazlumun, çocukların, annelerin, barışın, adaletin yanında olduklarını göstermek istediklerini söyledi.

Bu duyarlılığın dairesel pedaldan hareketle devam etmesini istediklerini kaydeden Kabaktepe, "Türkiye'mizde bu ve benzeri etkinlikler hakikaten küresel barışın, adaletin sağlanması, coğrafyamızda işgallerin, gözyaşlarının ve kan gölü olma durumunun sona erdirilmesi noktasında ciddi bir katkı sunacak. 'Pedallar dönsün, savaş bitsin, işgal sona ersin, soykırım sona ersin.' diyorum." ifadelerini kullandı.

İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan da Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla düzenlenen etkinliği gerçekleştirenlere ve buraya katılanlara teşekkür etti.

Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla tura katılan bisikletliler dayanışma adına pedal çevirmeye başladı.

Sepetçiler Kasrı'ndan başlayan 20 kilometrelik tur, Karaköy, Beşiktaş, Unkapanı, Balat ve Eyüpsultan güzergahının ardından aynı kasırda tamamlandı.

Kaynak: AA

