Gazze'ye Destek İçin Yürüyoruz - Son Dakika
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Gazze'ye Destek İçin Yürüyoruz

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla Gazze Dayanışma Platformu tarafından düzenlenen 'Gazze ve Kardeşlik İçin Yürüyoruz' etkinliği, Fatih Camisi'nde başladı. İkindi namazının ardından bir araya gelen grup, İsrail aleyhine sloganlar atarak Saraçhane Meydanı'na kadar yürüdü. Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya, burada yaptığı açıklamada, Gazze'deki zulmün son bulana kadar seslerini yükseltmeye devam edeceklerini belirtti. Ayrıca, Gazzeli Müslümanların maruz kaldığı zulümlerin benzerlerinin başka Müslüman coğrafyalarda da yaşandığına dikkat çekti ve Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin bazı kesimler tarafından hedef haline getirildiğini vurguladı. Konuşmaların ardından kalabalık sloganlar atarak dağıldı.

07.07.2024 19:41
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için Gazze Dayanışma Platformunca "Gazze ve Kardeşlik İçin Yürüyoruz" etkinliği düzenledi.

Fatih Camisi'nde ikindi namazının ardından bir araya gelen grup, Saraçhane Meydanı'na kadar İsrail aleyhine sloganlar atarak yürüdü.

Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya, burada yaptığı açıklamada, Gazze'de zulüm bitinceye kadar seslerini yükseltmeye devam edeceklerini söyledi.

Gazzeli Müslümanların maruz kaldığı işkence ve zulümlerin benzerlerinin başka Müslüman coğrafyalarda da yaşandığına dikkati çeken Kaya, Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin ise bazı kesimler tarafından kasıtlı hedef haline getirildiğini belirtti.

Konuşmaların ardından kalabalık bir süre daha slogan attıktan sonra dağıldı.

Kaynak: AA

Rıdvan Kaya, Türkiye, İsrail, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'ye Destek İçin Yürüyoruz - Son Dakika

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