Gazze'ye Saldırılarda Ölü Sayısı 41 Bini Geçti - Son Dakika
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Gazze'ye Saldırılarda Ölü Sayısı 41 Bini Geçti

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 41,206'ya yükseldi; yaralı sayısı 95,337.

15.09.2024 13:19
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??????? İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 206'ya yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 345 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "3 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 24 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 57 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 41 bin 206'ya, yaralı sayısının da 95 bin 337'ye çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Gazze, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: Gazze'ye Saldırılarda Ölü Sayısı 41 Bini Geçti - Son Dakika
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