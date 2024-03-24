Gazze'ye saldırıları protesto etmek için Beşiktaş'ta bir araya geldiler

Apple'ın gizli iPhone prototipi: iPod'dan esinlenen garip tasarım

Apple'ın ilk iPhone'unun geliştirme sürecinde, iPod'dan esinlenerek oluşturulmuş oldukça garip bir iPhone prototipi ortaya çıktı. Bu prototip, iPod'un mucidi Tony Fadell tarafından açıklanan bir tasarıma sahiptir. Prototip, iPod'daki gibi bir 'Click Wheel' bulunuyor ve cihazın alt kısmında, telefon olarak kullanılmak üzere döndürülebilen bir ek özellik var. Bu tasarımın özelliği, ekranda dokunmatik bir arayüz yerine mekanik kontrolün kullanılmasıydı. İlginç bir şekilde, bu prototip dahili bir kamera içeriyor ve renkleri, daha sonra piyasaya sürülen ilk iPhone'a benziyor.