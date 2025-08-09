Gazze'ye Umut Yürüyüşü İstanbul'da Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gazze'ye Umut Yürüyüşü İstanbul'da Başladı

09.08.2025 21:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin'e Destek Platformu, Gazze'ye dikkat çekmek için İstanbul'da yürüyüş düzenledi.

Filistin'e Destek Platformu'nu oluşturan sivil toplum kuruluşlarının, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılara ve ablukaya karşı dünya kamuoyunun dikkatini çekmek amacıyla "Gazze'ye Umut Ol" sloganıyla İstanbul'da düzenledikleri yürüyüş başladı.

İsrail'in, 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin'in Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği saldırılara dikkati çekmek amacıyla düzenlenen yürüyüş için 15 sivil toplum kuruluşunun yanı sıra çok sayıda vatandaş Beyazıt Meydanı'nda toplandı.

Binlerce kişinin katıldığı etkinlik sırasında "Katil İsrail, Filistin'den defol" ve "Gazzeli çocuklar bizi bekliyor" sloganları atıldı. Vatandaşlar, ışıklarını açtıkları cep telefonları ve küçük fenerlerle Beyazıt Meydanı'ndan yürüyüşe başladı.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları bulunan katılımcılar, "Siyonist katiller hesap verecek", "İsrail Gazze'yi aç bırakıyor" ve "Anne olmak bir insan hakkıdır. Peki Filistinli annelerin hakkı nerede?" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

Türkiye Gençlik STK'leri Platformu (TGSP), Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İlim Yayma Vakfı, İnsan ve Medeniyet Hareketi gibi çok sayıda STK'nin ve vatandaşların katılımıyla devam eden yürüyüş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde tamamlanacak.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Beyazıt Meydanı, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Orta Doğu, Politika, istanbul, Filistin, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'ye Umut Yürüyüşü İstanbul'da Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıldız futbolcunun tatil sefası Özel jetle Bodrum’a geldi, servet harcadı Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı
ASKİ amiri, kanalizasyon işçisini tabancayla vurdu ASKİ amiri, kanalizasyon işçisini tabancayla vurdu
“Resmi plakalı araca eskort bindi“ iddiası iki kişinin başını yaktı "Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiası iki kişinin başını yaktı
’’Hanım Ağa’’ sokakta yürürken yakalandı ''Hanım Ağa'' sokakta yürürken yakalandı
Kula Belediyesi’nde CHP’li 3 katip üye istifa etti Kula Belediyesi'nde CHP'li 3 katip üye istifa etti
Başakşehir’de kuyumcuda kasayı bulamayan hırsızlar birbirine ’Kasa yok’ diye bağırdı Başakşehir'de kuyumcuda kasayı bulamayan hırsızlar birbirine 'Kasa yok' diye bağırdı
Bakan Tunç’tan, Özel’in ’İBB davası borsası’ iddiasına yanıt: Elindeki belgeleri niye bekletiyorsun Bakan Tunç'tan, Özel'in 'İBB davası borsası' iddiasına yanıt: Elindeki belgeleri niye bekletiyorsun?
Oto galeriye silahlı saldırı: Küçük çocuk başından vuruldu Oto galeriye silahlı saldırı: Küçük çocuk başından vuruldu
Özel’in “İBB davası borsası“ iddiasından sonra gözaltına alınan avukat serbest Özel'in "İBB davası borsası" iddiasından sonra gözaltına alınan avukat serbest
Barış Alper Yılmaz’dan Harry Kewell sevinci Barış Alper Yılmaz'dan Harry Kewell sevinci
Barış Alper Yılmaz 45 dakikada tarihe geçti Barış Alper Yılmaz 45 dakikada tarihe geçti

20:15
4 yaşındaki oğlunu yastıkla boğarak öldürdü, cesediyle 8 saat aynı evde kaldı
4 yaşındaki oğlunu yastıkla boğarak öldürdü, cesediyle 8 saat aynı evde kaldı
20:15
Havadan atılan yardım kutusu Gazze’de 14 yaşındaki çocuğun ölümüne neden oldu
Havadan atılan yardım kutusu Gazze'de 14 yaşındaki çocuğun ölümüne neden oldu
16:37
Diyanet’ten, programda kullanılan “Allah baba“ ifadesine ilişkin açıklama: İşlem başlatıldı
Diyanet'ten, programda kullanılan "Allah baba" ifadesine ilişkin açıklama: İşlem başlatıldı
00:20
Gaziantep FK’yi yıkan haber Sezonu kapattı
Gaziantep FK'yi yıkan haber! Sezonu kapattı
00:13
Rıdvan Dilmen: Rekabet Kurumu’nun Süper Lig’e el atması gerekiyor
Rıdvan Dilmen: Rekabet Kurumu'nun Süper Lig'e el atması gerekiyor
00:10
Türkiye’den Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan barış anlaşmasına ilk yorum
Türkiye'den Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan barış anlaşmasına ilk yorum
00:01
Zaniolo 745 gün sonra yeniden Galatasaray formasıyla
Zaniolo 745 gün sonra yeniden Galatasaray formasıyla
23:54
Real Madrid, Gonzalo Garcia’nın sözleşmesini uzattı
Real Madrid, Gonzalo Garcia'nın sözleşmesini uzattı
23:51
Gaziantep’te korkutan sakatlık Çapraz bağları yırtıldı şüphesi
Gaziantep'te korkutan sakatlık! Çapraz bağları yırtıldı şüphesi
23:34
Son şampiyon Galatasaray kaldığı yerden devam Gaziantep’te 3 gollü zafer
Son şampiyon Galatasaray kaldığı yerden devam! Gaziantep'te 3 gollü zafer
23:24
ABD Başkanı Trump: Yakın zamanda Putin ile çok popüler bir yerde görüşeceğiz
ABD Başkanı Trump: Yakın zamanda Putin ile çok popüler bir yerde görüşeceğiz
23:04
ABD Başkanı Trump: Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış sağlamayı başardık. Tüm savaşı sonsuza kadar bitirdiler
ABD Başkanı Trump: Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış sağlamayı başardık. Tüm savaşı sonsuza kadar bitirdiler
22:48
Barış Alper Yılmaz 45 dakikada tarihe geçti
Barış Alper Yılmaz 45 dakikada tarihe geçti
22:33
Barış Alper Yılmaz’dan Harry Kewell sevinci
Barış Alper Yılmaz'dan Harry Kewell sevinci
22:20
Özel’in “İBB davası borsası“ iddiasından sonra gözaltına alınan avukat serbest
Özel'in "İBB davası borsası" iddiasından sonra gözaltına alınan avukat serbest
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2025 21:18:20. #7.11#
SON DAKİKA: Gazze'ye Umut Yürüyüşü İstanbul'da Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.