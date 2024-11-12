Gazze'ye Yardım Erişimi Engellendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gazze'ye Yardım Erişimi Engellendi

BM, Gazze'nin kuzeyine erişimin engellendiğini ve yardımın yetersiz olduğunu açıkladı.

12.11.2024 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) Kıdemli İletişim Görevlisi Louise Wateridge, İsrail'in kuşatması altında bulunan Gazze'nin kuzeyine BM'nin erişiminin engellendiğini ve 1 aydan uzun süredir UNRWA'dan hiçbir yetkilinin bu bölgeye ulaşamadığını bildirdi.

Wateridge, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde durumun felaket düzeyinde olduğunu bildiren Wateridge, sadece ekim ayında okuldan barınağa dönüştürülen alanlara en az 64 saldırının düzenlendiğini ve bu sebeple yüzlerce Gazzelinin öldüğünü söyledi.

Wateridge, kış aylarının gelmesi nedeniyle derin endişe duyduklarını ve yerinden edilmiş kişilerin kaldığı barınakların tamamen yetersiz olduğunu belirtti.

İnsanların sokakta yaşadığını ve kaldırımlarda uyuduğunu kaydeden Wateridge, "Gazze Şeridi'ne yağmur yağdığında aşırı endişeleniyoruz. Sel bölgelerinde yaşayan, yerde yatan, gidecek bir barınağı olmayan 500 bin kişiye ne olacak? Gazze Şeridi'ne giriş yapan yardımlar aylardır en düşük seviyede. Ekim ayında ortalama olarak günde 37 yardım tırı girdi. Bu yardımların 2,2 milyon kişi için olduğunu söyleyebilirim." diye konuştu.

Louise Wateridge, BM Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırmasının (IPC) geçen hafta yayımladığı ve İsrail'in kuşatması altındaki Gazze'nin kuzeyinde kıtlık yaşanma ihtimalinin yakın olduğuna ilişkin raporu da hatırlattı.

Geçen ay Gazze Şeridi'nde 1,7 milyon kişinin gerekli gıdaya ulaşamadığını söyleyen Wateridge, "Akut yetersiz beslenme, (7 Ekim 2023'ten) savaş öncesinden 10 kat daha fazla." dedi.

"BM'nin bu bölgeye erişim için yaptığı her talep reddedildi"

AA muhabirinin, "UNRWA'nın dün sosyal medya hesabından paylaştığı gibi Gazze'nin kuzeyindeki insanlar artık temel ihtiyaçlar için acil yardım çağrısında bulunuyor. Gazze'ye çok az sayıda yardım kamyonu girdiğini söylediniz. Bu kamyonlar şu anda Gazze'nin kuzeyine girebiliyor mu? Elinizdeki son rakamları bizimle paylaşır mısınız?" sorularını yanıtlayan Wateridge, geçen ay kuşatma altındaki Gazze'nin kuzeyine gıda girişine izin verilmediğini bildirdi.

Wateridge, şöyle devam etti:

"BM'nin bu bölgeye erişim için yaptığı her talep reddedildi. Geçen aydan bu yana girişimler oldu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından sınırlı tıbbi tahliyeler yapıldı. Bu hafta da Gazze'nin kuzeyine 2 görevim vardı ancak bu görevler (İsrail tarafından) reddedildi. Yani kuşatma altındaki Gazze'nin kuzeyine erişim neredeyse imkansız hale geliyor ve zaten imkansızdı. UNRWA'dan hiç kimse 1 aydan uzun süredir kuşatma altındaki Gazze'nin kuzeye erişemedi."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Politika, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'ye Yardım Erişimi Engellendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:18 Özel izinle 5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti Özel izinle 5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti
15:00 İsrailli bakan Batı Şeria için ilhak çağrısı yaptı, Türkiye’den tepki gecikmedi İsrailli bakan Batı Şeria için ilhak çağrısı yaptı, Türkiye'den tepki gecikmedi
14:52 Esenyurt’ta imam nikahlı eşini, başkasıyla basan adam deliye döndü Esenyurt'ta imam nikahlı eşini, başkasıyla basan adam deliye döndü
14:09 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bu memleketi size dar edeceğiz CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bu memleketi size dar edeceğiz
12:15 Çin’de araç kalabalığın arasına daldı: 35 kişi öldü, 43 kişi yaralandı Çin'de araç kalabalığın arasına daldı: 35 kişi öldü, 43 kişi yaralandı
23:24 Trump’ın yeni yönetimi için hangi isimler öne çıkıyor Trump'ın yeni yönetimi için hangi isimler öne çıkıyor?
23:23 Dünyanın en iyi takımları açıklandı: Süper Lig ekibi listeye damga vurdu Dünyanın en iyi takımları açıklandı: Süper Lig ekibi listeye damga vurdu
22:41 Akaryakıt istasyonunda bir anda yere yığılan şahıs hayatını kaybetti Akaryakıt istasyonunda bir anda yere yığılan şahıs hayatını kaybetti
22:30 5 kardeşin can verdiği yangın sırasında anne evde değilmiş 5 kardeşin can verdiği yangın sırasında anne evde değilmiş
22:24 Ersin Korkut, insanlarla dalga geçe geçe yasa dışı bahis sitesinin reklamını yapmış Ersin Korkut, insanlarla dalga geçe geçe yasa dışı bahis sitesinin reklamını yapmış
22:24 CHP İl Başkanı ve Doktor Şenyürek’e Saldırı: Şüpheli Gözaltına Alındı CHP İl Başkanı ve Doktor Şenyürek'e Saldırı: Şüpheli Gözaltına Alındı
22:22 Emre Belözoğlu’ndan çok konuşulacak Galatasaray itirafı Emre Belözoğlu'ndan çok konuşulacak Galatasaray itirafı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2024 17:31:05. #1.13#
SON DAKİKA: Gazze'ye Yardım Erişimi Engellendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.