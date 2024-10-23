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Gazze'ye Yardımda Büyük Engeller

BM, İsrail'in Gazze'nin kuzeyine insani yardımları reddettiğini duyurdu, yalnızca 4 misyon onaylandı.

23.10.2024 11:47
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Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, İsrail'in, kuşatma altında tuttuğu Gazze'nin kuzeyi için ekim ayının 20 gününde planlanan 66 insani yardım misyonundan yalnızca 4'üne izin verdiğini ve 2-15 Ekim tarihlerinde ise hiçbir gıda yardımının bölgeye ulaşmasına izin vermediğini bildirdi.

Laerke, İsrail'in saldırıları ve ablukasını yoğunlaştırdığı Gazze'nin kuzeyindeki insani yardımlarla ilgili son duruma ilişkin AA muhabirinin sorularını yazılı yanıtladı.

Ekimde Gazze'nin kuzeyine yalnızca bir miktar yardım girdiğini kaydeden Laerke, 6-20 Ekim tarihlerinde bölgedeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'ya koordineli insani yardım hareketleri için 28 talebin İsrail yetkilileri tarafından reddedildiğini ve 7 talebin engellendiğini belirtti.

OCHA Sözcüsü Laerke, "İsrailli yetkililer, ekim ayının ilk 20 gününde Gazze'nin güneyindeki kontrol noktasından kuzeye planlanan 66 insani yardım misyonundan yalnızca 4'üne izin verdi. Bu ayın ilk iki haftasında yardım girişimlerinin yüzde 85'i reddedildi. 2-15 Ekim tarihlerinde hiçbir gıda yardımının girmesine izin verilmedi." ifadelerini kullandı.

Laerke, OCHA ekiplerinin 19 Ekim'de Gazze'nin kuzeyindeki birkaç bölgeyi ziyaret ettiğini kaydederek ekiplerin, buradaki aşırı kalabalık nedeniyle acilen barınma desteğine ihtiyaç duyulduğunu ve bazı yerinden edilmiş kişilerin artık tuvaletlerde yaşadığını aktardığını belirtti.

BM, uluslararası bir sivil toplum örgütü ve Filistin Kızılayından oluşan bir ekibin, İsrail güçleri tarafından defalarca reddedildiğini veya engellendiklerini bildiren Laerke, bu uluslararası koalisyonun 12 Ekim'de 9 ayrı girişimin ardından Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan ve es-Sahabe Doğum Hastanelerine ulaşabildiğine işaret etti.

Laerke, İsrail'in Refah'a kara saldırılarını başlatmasının ardından Gazze'ye giren insani yardım malzemelerinde keskin bir düşüş yaşandığını vurgulayarak, "Eylülde tüm giriş noktalarından yalnızca günlük ortalama 54 insani yardım kamyonu Gazze'ye giriş yaptı. Bu sayı nisanda günlük giriş yapan 165 tırın yalnızca 3'te 1'i kadardı." ifadelerine yer verdi.

Gazze'ye giren sınırlı yardımları yol koşulları, ana tedarik güzergahlarını engelleyen zorla yerinden edilme talepleri, reddedilen koordinasyon talepleri, aşırı kalabalık ve kamu düzeninin olmaması gibi sebeplerle istenilen yerlere ulaştırmanın zor olduğunun altını çizen Laerke, "Gazze, BM ve ortakları için dünyanın en tehlikeli yeri. 300 meslektaşımız öldürüldü ve depolar bombalandı. Yollar hasar gördü ve patlamamış mühimmatla dolu." ifadelerini kullandı.

Laerke, bu zorlu koşullara rağmen, insani yardım görevlilerinin Gazze'deki Filistinlilere mümkün olduğunca ve mümkün olan her yerde hayat kurtarıcı yardım ulaştırmaya devam ettiğini belirtti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Sağlık, Dünya, Gazze, Son Dakika

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